Campeonato de fútbol modificó consumo de Internet en Colombia

El Mundial 2026 transformó los hábitos digitales de millones de colombianos. Un análisis de Claro Colombia reveló importantes cambios en la forma en que los usuarios consumieron Internet.

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El principal campeonato de fútbol del mundo movilizó emociones y audiencias, y también transformó la forma en que millones de colombianos consumieron Internet. Un análisis realizado por Claro Colombia sobre el comportamiento de su red durante las primeras semanas del torneo reveló cambios significativos en los hábitos digitales del país, con incrementos de tráfico de hasta 30% durante los partidos de la Selección Colombia y una creciente participación de tecnologías como 5G en la experiencia de los usuarios.

Los datos muestran cómo los encuentros de la Selección se convirtieron en uno de los eventos con mayor impacto sobre la demanda de conectividad en Colombia. Mientras que en un día normal el tráfico móvil alcanza alrededor de 693 terabytes (TB) a las 9:00 p.m., durante el partido entre Colombia y Congo, el pasado 23 de junio, esta cifra llegó a 825 TB en la misma franja horaria, un incremento del 19%.

A nivel de red convergente (servicios fijos y móviles), el tráfico promedio pasó de 10,4 Tbps antes de su inicio a 12,3 Tbps durante el evento, lo que representó un crecimiento del 18,3% y evidencia el papel cada vez más relevante de la conectividad para seguir el torneo desde múltiples pantallas y plataformas.

Y en cuanto al tráfico generado en los partidos visualizados por los canales tradicionales a través de Claro TV+ (Caracol, RCN, Win), el incremento llegó a superar el 50%, con un pico de 450 Gbps durante el encuentro entre Colombia y Congo. Y la visualización de esos canales por otras plataformas digitales como sus Apps y la web creció más de tres veces.

“Los grandes eventos deportivos son hoy también grandes eventos digitales. Millones de personas se conectan simultáneamente para ver los partidos, interactuar en redes sociales y consumir contenidos relacionados. Estos comportamientos reafirman la importancia de contar con infraestructura digital robusta y preparada para responder a las nuevas formas en que los colombianos viven el entretenimiento”, señaló Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia.

El fútbol conectado en tiempo real

El análisis evidencia que los mayores incrementos porcentuales de tráfico móvil durante los partidos del torneo se registraron en Pasto, Pereira, Popayán, Armenia, Cartagena, Barranquilla y Medellín, con más del 40% y en Bogotá, Manizales, Cali y Bucaramanga con más del 50%.

Los horarios de los encuentros también modificaron de manera importante los patrones habituales de consumo. En partidos disputados al mediodía o en la tarde, el tráfico móvil llegó a aumentar 26% frente a la hora inmediatamente anterior. En los encuentros nocturnos de Colombia, el comportamiento fue aún más llamativo: en lugar de disminuir al finalizar el día, el tráfico generó un pico adicional del 17% y la reducción habitual del consumo se desplazó aproximadamente dos horas hacia la media noche.

Se aceleró el uso de 5G

La tecnología 5G ganó protagonismo durante el campeonato. En los partidos disputados durante la jornada laboral, la participación de esta tecnología dentro del tráfico total móvil aumentó más de tres puntos porcentuales, alcanzando hasta el 23,5% del tráfico de la red. En los encuentros de Colombia jugados en horario nocturno, la participación llegó hasta 21,5%.

Asimismo, durante el tercer partido de la Selección Colombia contra Portugal, en el concierto de Vive Claro, más del 62% del tráfico generado en el evento fue cursado sobre 5G, llegando incluso a superar el 90% en algunas estaciones base, demostrando la capacidad de esta tecnología para soportar experiencias masivas y de alta demanda.

El streaming, protagonista

Las plataformas de video en línea fueron las principales impulsoras del consumo de datos durante el torneo. Servicios como Disney+, Paramount+, DGO, Claro TV+ y Win+ registraron incrementos de uso de hasta 45% durante los partidos.

Los momentos de mayor consumo de video coincidieron con el tiempo efectivo de juego, incluidos tiempos suplementarios y definiciones por penales. En contraste, durante el entretiempo y las pausas de hidratación, el tráfico asociado a plataformas de video disminuyó cerca de 40%, mientras que el uso de redes sociales aumentó hasta 29%, evidenciando que los aficionados aprovechan esos momentos para comentar y compartir sus reacciones en tiempo real.

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