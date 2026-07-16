¿A retirarse?: Franco Armani cumple su palabra y regresa a Atlético Nacional

En enero del 2018 el cancerbero argentino se despidió ante más de 35.000 aficionados de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Franco Armani regresa a Atlético Nacional/ Vizzor Image.

Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani, el guardameta argentino regresa al elenco colombiano después de una larga estadía en River Plate, tras cumplir su ciclo en el ‘Millonario’ el cancerbero vuelve a un club que lo recuerda con agrado, después de ser una de las piezas claves para la época dorada del cuadro ‘Verdolaga’ en la década pasada.

Cabe mencionar que Armani se marchó de Atlético Nacional en enero del 2018, en dicha ocasión el cancerbero sudamericano declaró que iba a cumplir su sueño de vestirse con la banda cruzada, no obstante aseguró y prometió que volvería al combinado antioqueño para ponerle fin a su ciclo como futbolista profesional.

La promesa de Armani a Nacional

Ante más de 35 mil personas, quienes acudieron al Estadio Atanasio Girardot, para despedir a su ídolo, el argentino declaró: “La verdad que es un momento de mucha tristeza, pero como digo siempre, es un sueño. Tengo un sueño y siempre lo tuve. Y voy a conseguirlo”.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por el apoyo en todos estos años. Me comprometo hoy que en el final de mi carrera deportiva será en Atlético Nacional. Infinitos agradecimientos por hacerme sentir como un colombiano más. Eso no se vive en ninguna otra parte”, agregó entre lágrimas en el ‘Coloso de la 74’.

Números de Franco Armani en Nacional

El cancerbero de 39 años suma en Atlético Nacional 232 partidos, 180 goles encajados, 100 vallas invictas, 30 tarjetas amarillas, 3 expulsiones y un total de 20.629 minutos disputados. Además de la obtención de los títulos: 6 Ligas, 2 Superligas, 3 Copas, 1 Copa Libertadores, 1 Recopa Sudamericana y también pudo disputar el Mundial de Clubes del 2016.

Franco Armani arriba nuevamente a Atlético Nacional, en medio de un revolcón de jugadores que realizó para el inicio de la segunda temporada del 2026 en dicha posición. Del club salió David Ospina, el histórico portero de la Selección Colombia ya estaría pensando en el retiro; Kevin Castaño iría a préstamo al Internacional de Bogotá y Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo también tendría ofertas par jugar en el fútbol argentino.

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