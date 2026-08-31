¡Explota la tensión! Pelotazo a Cristhian Adames provoca pelea entre Pericos y Olmecas

El conato de bronca ocurrió en el primer inning del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol

La tensión de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol apareció desde el primer inning del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco. Un pelotazo sobre Cristhian Adames provocó un intercambio de palabras que terminó con las bancas de ambos equipos sobre el terreno de juego.

La acción ocurrió en la parte alta de la primera entrada, cuando Adames, cuarto en el orden al bate de Pericos, enfrentaba al pitcher de Olmecas, Austin Warner. La cuenta estaba llena, con tres bolas y dos strikes, cuando el lanzador realizó un envío pegado que terminó golpeando al bateador.

Adames prácticamente había completado el swing cuando recibió el impacto. Tras levantarse, el bateador intercambió algunas palabras con Warner, quien respondió al jugador de Puebla. El momento elevó la tensión en el terreno de juego y rápidamente comenzó el movimiento desde ambas bancas.

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Las bancas de Pericos y Olmecas se vacían

El intercambio verbal entre Adames y Warner provocó que los jugadores de ambos equipos abandonaran sus respectivos dugouts para dirigirse hacia el diamante. La confrontación también involucró a elementos que se encontraban en los bullpens, quienes se desplazaron hasta el terreno de juego.

La escena reunió a prácticamente todos los integrantes de ambas novenas en medio del conato de bronca. Las zonas destinadas al calentamiento quedaron vacías mientras jugadores y miembros de los cuerpos técnicos intentaban contener la situación.

Durante el incidente, Ramón Orantes, Luis Carlos Rivera y Charlie Diosco intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la discusión pasara a mayores. El cuerpo técnico de ambos conjuntos también participó en los esfuerzos por controlar los ánimos.

La situación se produjo en un momento de máxima exigencia para los dos equipos, debido a la importancia del encuentro dentro de la serie por el campeonato de la Zona Sur. Warner se encontraba ante un turno complicado con la cuenta llena y frente a uno de los bateadores importantes de Puebla.

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La tensión baja y los jugadores regresan a las bancas

Después de algunos minutos, los ánimos comenzaron a bajar. La escena cambió de tono y algunos integrantes de ambas novenas protagonizaron muestras de respeto deportivo, mientras los jugadores comenzaban a regresar a sus respectivos dugouts.

Carlos Arellano y Randy Romero intercambiaron saludos con integrantes del equipo rival, mientras Liarvis Breto conversó directamente con Cristhian Adames después del incidente.

La trifulca quedó como uno de los primeros episodios de tensión de un encuentro marcado por la importancia de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

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