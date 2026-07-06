La Liga MX se queda casi sin representantes en el Mundial 2026: sólo sobreviven tres

Camilo Vargas, de los sobrevivientes de la Liga MX | REUTERS/Bernadett Szabo

Pasan los días y la Copa del Mundo va tomando su camino. Se fue Canadá como el primero de los tres anfitriones y, por la noche de este domingo, México cayó ante Inglaterra, dejando solamente a Estados Unidos como el único representante aún con vida en el certamen, aunque no dejando de lado la polémica, ya que la FIFA le retiró la tarjeta roja a Balogun tras una llamada de Donald Trump a Infantino.

México e Inglaterra protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026 en los octavos de final desde el mítico Estadio CDMX. Los dirigidos por Javier Aguirre perdieron 3-2 gracias a un doblete de Jude Bellingham y otro tanto más de Harry Kane, mientras que, por los locales, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, descontaron en el marcador.

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