Messi crea el pánico

El Mundial del 10 se escribe desde el crecimiento de su mito. Genera el miedo en sus rivales, y los números le dan la razón

La narrativa de este Mundial agranda la leyenda de Messi | Reuters

A vida o muerte. Por todos y contra todos. La narrativa de este Mundial agranda la leyenda de Messi y de una Argentina abnegada. La épica personal del 10, unida al corazón colectivo de una selección irreductible, alcanza a la final y a España, que conoce como nadie la apoteósica del argentino.

Desde Qatar, donde giró el reloj de la opinión pública y los dedos acusatorios de un país que se toma el fútbol más enserio que cualquier otra actividad, se arrogó el liderazgo futbolístico y emocional a contracorriente ahora con su edad. Nota completa aquí.

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