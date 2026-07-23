Messi supera a Rodri: la IFFHS lo elige como el mejor del Mundial 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

La IFFHS eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026 y contradijo el Balón de Oro que la FIFA entregó a Rodri

La IFFHS contradice a la FIFA y corona a Messi como rey del Mundial 2026.
La IFFHS contradice a la FIFA y corona a Messi como rey del Mundial 2026. Reuters

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, pese a que la FIFA entregó el Balón de Oro del torneo a Rodri. El organismo valoró el rendimiento individual del argentino, quien condujo a su selección hasta la final y volvió a ocupar un lugar central en la competencia.

Messi disputó ocho partidos, marcó ocho goles, repartió cuatro asistencias y recibió una calificación promedio de 8.33 por parte de la IFFHS. La decisión reabrió el debate sobre si debe pesar más el desempeño individual o el título colectivo, ya que Rodri fue una pieza importante en la coronación de España. LEE LA NOTA COMPLETA

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