Messi ya le anotó a cinco campeonas del mundo; Inglaterra quiere evitar ser la sexta

Messi ya sabe lo que es anotarle a cinco selecciones campeonas del mundo. Ahora buscará agregar uno más en la lista, a Inglaterra en el Mundial 2026

Histórica voltereta de Argentina | REUTERS/Carlos Barria

La semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra será la primera ocasión en que el astro Lionel Messi se mida a los ‘Tres Leones’ en su historia, por lo que representa una oportunidad única para sumar otra campeona del mundo en su lista de víctimas.

Messi le ha marcado gol a cinco campeonas del mundo: Brasil, Francia, Alemania, España y Uruguay, solamente dos campeonas del mundo han evitado el daño del atacante de Inter Miami: Inglaterra e Italia.

“Es un partido especial, porque es mi primera vez. He jugado contra todos menos Inglaterra. Y siempre es lindo jugar partidos así, porque es una potencia” dijo Messi al final del duelo ante Suiza. Lee la nota completa AQUÍ.

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