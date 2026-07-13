Amaranto Perea, de la desilusión mundialista a su primer entreno con el Medellín

El técnico dirigió su primera sesión de entrenamiento como técnico del ‘Poderoso’.

Amaranto Perea, DT del Medellín | Vizzor

Atrás quedó la dolorosa eliminación de Colombia en la Copa del Mundo. El elenco ‘Tricolor’ estuvo a una tanda de penales de igualar el mejor umbral en su historia, pero la definición sonrió a favor de Suiza en Vancouver. En un duelo largo, resuelto desde los doce pasos, los helvéticos terminaron dando el salto a la ronda de ocho mejores.

Claramente la relegación causó “guayabo”, pero es hora de seguir. Así es la consigna de varios protagonistas del combinado nacional, como Amaranto Perea, mano derecha de Néstor Lorenzo en el certamen orbital. De hecho, antes del Mundial, ya había concretado el “sí rotundo” para dirigir a Independiente Medellín.

El DIM no tenía un técnico en propiedad después de que saliera Alejandro Restrepo. Los paisas, que fueron eliminados temprano de Liga y terminaron con compromisos por playoffs de Copa Sudamericana, ya saben que no hay tiempo por perder. Después de unos días, Perea asumiría las riendas de su nuevo trabajo.

El primer día de Amaranto Perea

El club mostró algunos detalles de lo que fue el primer día para el estratega ‘Poderoso’ en su nuevo rol. Vale anotar que firmó un nexo de dos años, todo acordado antes de la Copa del Mundo. Mientras él se hacía cargo en la asistencia técnica de Lorenzo, su staff técnico se hizo cargo de todos los asuntos en la pretemporada.

[👨‍🏫❤️💙] ¡Hola, profesor! 👋

Bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea, el #Medallo entrenó este lunes en su sede deportiva. ⚽️🙌 pic.twitter.com/62YTbf5Hy8 — DIM (@DIM_Oficial) July 13, 2026

El DIM espera tener un juego más de preparación, así como todas las cargas enfocadas al duelo ante Vasco Da Gama por Copa Sudamericana. Será el examen más difícil para Perea en un debut complicado, el próximo miércoles 22 de julio a las 5:00 p.m. (hora COL) en el Atanasio Girardot. La vuelta será una semana después, el 29 a la misma hora en suelo brasileño.

En total el ‘Poderoso’ reporta doce bajas en el libro de pases. La más sensible, hasta ahora, es la partida de Francisco Fydriszewski al Junior de Barranquilla después de que el ‘Tiburón’ pagara la cláusula de rescisión. Entretanto, han fichado por ahora Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani y Juan José Córdoba. Se espera la oficialización de más nombres.

Los primeros retos para Amaranto Perea

Así será el calendario del DIM para darle el puntapié inicial a esta parte de la temporada:

22.07.2026 | Independiente Medellín vs Vasco Da Gama | Ida de playoffs (Copa Sudamericana).

25.07.2026 | Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | Fecha 1 de Liga.

29.07.2026 | Vasco Da Gama vs Independiente Medellín | Vuelta de playoffs (Copa Sudamericana).

01.08.2026 | Independiente Medellín vs Deportivo Cali | Fecha 2 de Liga.

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