México-Inglaterra se convierte en el choque más cotizado del Mundial 2026

El encuentro del Tri ante Inglaterra despierta récord de demanda: boletos promedian 3,539 dólares, reflejando la expectativa histórica por ver a México en casa

México vs Inglaterra: el partido más caro de octavos. IMAGN IMAGES via Reuters

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra se ha convertido en el más caro de esta fase, reflejando la gran expectación que genera la selección mexicana en su tierra. Los boletos para el encuentro en el Estadio Azteca tienen un precio promedio de 3,539 dólares (67,241 pesos mexicanos), muy por encima del resto de los enfrentamientos de octavos, mientras que Estados Unidos vs Bélgica ocupa el segundo lugar con 1,673 dólares. Por su parte, Canadá vs Marruecos se presenta como el partido más accesible de la ronda, con entradas a 698 dólares.

La diferencia de precios evidencia el interés histórico por ver al Tri en la máxima justa mundialista y la oportunidad única que representa este partido, ya que será la última oportunidad de los aficionados de presenciar a México en su casa durante el Mundial 2026. La elevada demanda refleja no solo el entusiasmo por el juego en sí, sino también la relevancia de un enfrentamiento ante una selección europea de alto nivel como Inglaterra. LEE LA NOTA COMPLETA

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