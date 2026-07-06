México rompe récords y hace historia en Mundial 2026

La selección mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, logra récord de goles en Mundiales con una actuación histórica pese a la eliminación en octavos de final ante Inglaterra

México firmó el mejor Mundial en su historia. Imago 7

La selección mexicana firmó su mejor actuación histórica en un Mundial tras la participación en la Copa del Mundo 2026. Aunque quedó eliminada en octavos de final ante Inglaterra, el Tricolor de Javier Aguirre logró superar el récord de goles a favor que databa de 1986, con un total de 10 anotaciones en cinco partidos, incluyendo los triunfos frente a Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador. Este desempeño resalta la eficacia ofensiva del equipo y el buen nivel mostrado a lo largo de la fase de grupos y los dieciseisavos de final.

Julián Quiñones fue la figura goleadora del torneo mexicano, sumando cuatro goles y alcanzando la marca de Luis Hernández en 1998, además de representar el 45% de los goles del equipo. Raúl Jiménez contribuyó con tres tantos, mientras que Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Mateo Chávez completaron el total de anotaciones. Este registro convierte a México en uno de los equipos más productivos de su historia en Mundiales, destacando la combinación de juventud y experiencia en el esquema de Aguirre. LEE LA NOTA COMPLETA

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