Lati ve un futuro alentador para México pese al golpe ante Inglaterra: “No hay nada que reprochar”

El análisis también señaló errores puntuales, falta de contundencia y crecimiento de jóvenes tras la eliminación mexicana

La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 abrió un análisis distinto al de otros tropiezos mundialistas del Tricolor. En la mesa de evaluación posterior al 2-3 en el Estadio Ciudad de México, Alberto Lati sostuvo en ‘La Delantera de Claro Sports’ que esta vez el cierre no deja un escenario de reclamo directo contra el cuerpo técnico de Javier Aguirre, pese a que los errores puntuales frente a un rival de élite terminaron por definir la serie. Inglaterra avanzó a cuartos de final tras resistir el cierre del partido con ventaja mínima.

El periodista centró su lectura en dos líneas que convivieron durante el Mundial mexicano: crecimiento y castigo. Por un lado, señaló la aparición de futbolistas jóvenes, la solidez defensiva en el inicio del torneo y el trabajo colectivo del equipo; por el otro, marcó que la falta de precisión en las áreas y los errores defensivos frente a Inglaterra cambiaron el rumbo de un partido en el que México buscó mantenerse con vida hasta el final.

Hay un futuro prometedor en México

“En la ronda de octavos de final, México ha luchado de una manera especial. He visto indicios de futuro en futbolistas que tienden a crecer muchísimo, empezando por Gilberto Mora, siguiendo con el Tala (Rangel), con Brian (Gutiérrez) y con tantos jugadores más. La primera fase se hizo con una consistencia tremenda porque se cerró la portería muchos días. Erik Lira no tiene que jugar más en el fútbol mexicano: es de los mejores medios de contención del torneo. Pasa que normalmente en las áreas se define el fútbol y cometimos errores defendiendo; es imperdonable porque contra rivales de este nivel termina pagándote, termina cobrándote”, explicó Lati durante el análisis.

La lectura no se quedó únicamente en el resultado ante Inglaterra. Lati recordó que México ya había mostrado señales de alerta en partidos anteriores, aunque en esos encuentros los rivales no capitalizaron las fallas: “Lo veíamos en los partidos previos a la Copa del Mundo, incluso ya iniciada la Copa del Mundo contra selecciones que no eran de primer nivel. Se cometieron errores y nos perdonaron: el caso de Chequia, el caso de Corea, incluso algunas imprecisiones contra Sudáfrica. Pero este rival sí es un nivel tremendo, con todo y sus ausencias. Abajo no son especialmente buenos, pero son defensas de otra dimensión. Lo que hicieron de trabajo hoy Declan Rice y Dean Anderson en el medio campo te permite entender por qué esta pareja de medios centros puede estar valuada en 200 millones de euros”.

México llegó a este cruce después de una primera fase sin recibir gol y con una lectura previa que destacaba su solidez defensiva, además del rendimiento de Raúl Rangel en la portería. Sin embargo, Inglaterra transformó sus llegadas en daño directo, una diferencia que terminó por pesar en el marcador y en la eliminación mexicana.

Inglaterra marcó diferencia por calidad individual y precisión

El análisis de Lati también puso el foco en los nombres propios del equipo inglés y en las jugadas que cambiaron el partido: “Bukayo Saka estuvo más ocupado en defender que en atacar. Anthony Gordon justifica su pase al Barcelona: un partidazo. Él es al que le cometen el penal. Viene el saque de meta, viene la peinada donde está Harry Kane y después el Tala está bien ubicado, pero Gordon es tan rápido que le alcanzó a puntear. Es un jugador especial”.

La diferencia, según la lectura presentada, no estuvo en una supuesta falta de actitud mexicana, sino en la ejecución de momentos concretos. Inglaterra encontró el gol en acciones puntuales, México respondió con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y el desenlace quedó marcado por la capacidad del rival para sostener la ventaja en el tramo final del partido. Los reportes del encuentro coincidieron en que los ingleses resistieron la presión mexicana después de quedar con diez futbolistas.

Fue un Mundial bien trabajado

Uno de los puntos más directos del análisis fue la defensa del cuerpo técnico de Javier Aguirre. Lati reconoció que hubo molestia entre aficionados tras la eliminación, pero separó el cierre del partido de la gestión general del torneo: “Hay que decir algo: veo mucha gente molesta con Javier Aguirre. Yo siento que lo que pasó los últimos 15 minutos, en términos de monotonear, atacar, fue más en la cancha, la desesperación. Yo no le reprocho nada al cuerpo técnico. Diría que fue un Mundial bien trabajado del equipo mexicano”.

En esta ocasión, el señalamiento no se concentró en una falla estructural del cuerpo técnico, sino en la diferencia de eficacia frente a un rival europeo con mayor precisión en las áreas. México produjo volumen ofensivo en el cierre, pero no logró transformar ese empuje en el gol que habría llevado el partido a otro escenario.

Lati utilizó las estadísticas del encuentro para explicar esa diferencia: “Hay números que te revelan el potencial de un equipo o una selección: 20 tiros de México, cinco a puerta; seis tiros de Inglaterra, cinco a puerta. Y eso es llegada; precisamente ahí está la contundencia, la precisión y la diferencia. Los primeros 30 minutos, cada que recibió el balón Jude Bellingham tenía tres encima, no podía girar. A partir del rompimiento que se da con los dos goles, que son tan seguidos, cambian las condiciones de marca y México ya no hace el trabajo de la misma manera”.

El cierre del análisis dejó una frase que resume la postura de Lati tras la eliminación: “Hoy no tengo nada que reprochar y creo que hace mucho tiempo no tenía un Mundial que cerraba diciendo nada que reprochar. Incluso en el ‘no era penal’ yo sí decía: es que aquí no, con esa marcación. Hoy no hay nada que reprochar”. Con ese balance, el periodista sostuvo que México quedó eliminado por errores puntuales, falta de contundencia y calidad individual del rival, pero no por ausencia de competencia, entrega o trabajo de preparación.

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