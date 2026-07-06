Kane se queda sin voz y critica al árbitro tras el México vs Inglaterra: “Estuvo en nuestra contra”

El delantero y capitán de los Tres Leones explicó su molestia por el penalti marcado a favor de México

Harry Kane se queda sin voz tras ganarle a México. | Ale Suárez, Claro Sports.

Harry Kane terminó sin voz después de la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. El capitán de los Three Lions fue uno de los protagonistas de una noche de máxima tensión en el Estadio Azteca, donde su equipo resistió, sufrió y encontró el camino para avanzar a los cuartos de final.

El delantero inglés apareció ante los micrófonos visiblemente desgastado. Antes de hablar del partido, fue cuestionado por una aparente molestia física cerca de la portería de Inglaterra. Kane explicó que se trató de una caída y de una molestia muscular, aunque intentó restarle importancia. “Mi voz se ha ido. Solo me caí por allá. Creo que estoy bien. Solo fue un calambre”, comentó entre pausas para la BBC.

La imagen de Kane afónico resumió el desgaste que significó el encuentro ante México. El atacante reconoció que Inglaterra tuvo que pelear hasta el final en un partido que describió como una verdadera batalla. “Fue un juego loco. Tuvimos que pelear, tuvimos que encontrar algo. Realmente no puedo hablar, pero qué ocasión, el equipo, todo en nuestra contra, encontramos el camino”, señaló.

Uno de los momentos que más tensión generó fue el penal que Inglaterra concedió en el segundo tiempo. Kane, quien también convirtió desde los once pasos para su selección, dio su punto de vista sobre la jugada en la que se señaló una infracción a favor del Tricolor. El delantero consideró que llegó primero al balón y no ocultó su inconformidad con el criterio arbitral.

“Pensé que llegué al balón primero. Fue uno de esos días en los que el árbitro estuvo totalmente en nuestra contra, pero al final no importó. Estoy feliz”, afirmó Kane, en una de las frases más fuertes que dejó la zona mixta después del México vs Inglaterra.

Más allá de la polémica, Kane destacó la capacidad de Inglaterra para resistir los momentos difíciles. El equipo europeo tuvo que manejar la presión del Estadio Azteca, la reacción de México y un cierre cargado de tensión, pero logró sostener la ventaja para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El delantero también se tomó un momento para reconocer a la afición inglesa que acompañó al equipo en territorio mexicano. Con la voz prácticamente rota, Kane apuntó hacia los seguidores de Inglaterra y agradeció el respaldo durante una noche que calificó como especial. “Solo míralos aquí. Increíble. Un apoyo increíble. Sin palabras. Ni siquiera puedo hablar”, expresó.

Con el triunfo ante México, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega en Miami. Para Kane, la victoria en el Azteca puede representar un impulso anímico importante para una selección que volvió a demostrar carácter en un escenario de alta exigencia.

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