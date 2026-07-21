Ni Messi pudo evitarlo: Argentina rompe una racha de 60 años en finales del Mundial

La Albiceleste quedó marcada por un registro histórico tras caer ante España en la final del Mundial 2026

Argentina revive una marca que no ocurría desde 1966. Reuters

La final del Mundial 2026 dejó una marca que no se registraba desde 1966: Argentina no pudo anotar en el partido decisivo por el título. La Albiceleste cayó 1-0 ante España y terminó la Copa del Mundo sin conseguir marcar en la definición, una situación que no ocurría desde hace seis décadas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó al encuentro con la posibilidad de conquistar el bicampeonato mundial, pero se encontró con una selección española que mantuvo el control defensivo y consiguió el gol que definió el campeonato. De esta manera, Argentina quedó vinculada a un registro histórico poco habitual en las finales de la Copa del Mundo. LEE LA NOTA COMPLETA

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