Rodrigo De Paul, tras perder Argentina la final del Mundial 2026: “Nuestras maneras les joden”

El jugador de la Albiceleste expresa su dolor por no conseguir el título y responde a las críticas con un mensaje en redes sociales

Rodrigo De Paul rompe el silencio tras perder el Mundial. | Reuters

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó tristeza e impotencia entre los integrantes de la selección albiceleste. Uno de los primeros referentes del plantel en pronunciarse fue Rodrigo De Paul, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por no conseguir el título y defender la identidad del equipo.

El mediocampista publicó un extenso mensaje en el que agradeció el apoyo de la afición argentina y aseguró que la relación entre el equipo y sus seguidores va más allá de los resultados deportivos. Dentro de sus palabras destacó una frase que generó conversación: “porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode”.

Después de la derrota por 1-0 frente a España, De Paul compartió una fotografía junto a sus compañeros y habló sobre el significado de representar a la selección argentina. El futbolista reconoció que el golpe por perder la final del Mundial permanecerá durante un tiempo, pero destacó el vínculo que existe entre el grupo y la afición.

“El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”, escribió el jugador del Inter de Miami, en su cuenta oficial de Instagram.

El mediocampista explicó que, con el paso de las horas, comenzó a valorar la identificación que los aficionados tienen con esta generación de futbolistas, más allá de conseguir un nuevo campeonato.

“Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, señaló.

En su publicación, De Paul también respondió a las críticas que recibió Argentina durante el Mundial. El futbolista mencionó que existieron cuestionamientos y versiones que, desde su perspectiva, buscaban minimizar el recorrido de la selección durante el torneo.

“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode”, escribió.

El mediocampista agregó que esas situaciones no cambiaron la forma en la que el equipo vivió la competencia y aseguró que reforzaron el vínculo con la camiseta argentina.

“Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”, agregó De Paul.

Argentina perdió la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva después del título conseguido en Qatar 2022. España se impuso en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey y levantó el trofeo mundial.

De Paul, uno de los jugadores más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, fue parte de los títulos obtenidos por Argentina en la última etapa: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar. El futbolista cerró su mensaje con una reflexión sobre el orgullo de representar a su país pese al resultado obtenido ante España. “Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”, escribió Rodrigo De Paul.

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