Onda Tropical 20 llega a México: estados con fuertes lluvias y tormentas eléctricas

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil

¿Cuándo entra la Onda Tropical 20 en México? | Reuters

La Onda Tropical número 20 se desplaza sobre México y provocará condiciones para la presencia de lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento en distintas regiones del país durante los próximos días.

Este sistema forma parte de los fenómenos que durante la temporada de lluvias interactúan con otros elementos atmosféricos, como canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente de los océanos, lo que favorece la formación de tormentas en diferentes estados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre estos sistemas debido a que pueden generar acumulación de agua, aumento en niveles de ríos y arroyos, además de inundaciones en zonas bajas.

Onda Tropical 20 en México: estos estados tendrán lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas

La llegada de la Onda Tropical 20 provocará lluvias en entidades del sur, sureste, occidente y centro de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento durante las tardes y noches. Entre los estados con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Jalisco

Colima

Nayarit

Veracruz

Tabasco

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Las lluvias pueden presentarse como intervalos de chubascos y precipitaciones fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas regiones. El SMN ha señalado que este tipo de condiciones pueden ocasionar reducción de visibilidad, encharcamientos, deslaves y aumento en el nivel de cuerpos de agua.

Además, la interacción de ondas tropicales con otros sistemas atmosféricos ha mantenido un periodo de lluvias en gran parte del territorio nacional durante julio. En días recientes, el SMN pronosticó precipitaciones intensas y muy fuertes en estados del occidente, oriente, sur y sureste del país.

Clima en CDMX: ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 al 26 de julio?

Para la Ciudad de México, la semana del 20 al 26 de julio estará marcada por condiciones de cielo nublado durante varios periodos del día y probabilidad de lluvias, principalmente durante la tarde y noche.

La presencia de la Onda Tropical 20 favorecerá un ambiente con humedad en el Valle de México, por lo que podrían registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en distintas zonas de la capital.

Durante la temporada de lluvias, la Ciudad de México suele registrar precipitaciones principalmente entre junio y agosto, por lo que los sistemas tropicales tienen influencia en la generación de tormentas en la región.

Las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, ya que las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la evolución de los sistemas meteorológicos.

Recomendaciones de Protección Civil por la Onda Tropical 20 en México

Ante la presencia de lluvias y tormentas eléctricas, Protección Civil recomienda tomar medidas para reducir riesgos:

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Mantener libres de basura las coladeras y drenajes cercanos a viviendas.

Revisar techos, ventanas y estructuras que puedan desprenderse por el viento.

Durante tormentas eléctricas, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.

Manejar con precaución ante reducción de visibilidad y pavimento mojado.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos importantes, lámpara, radio y artículos básicos.

Seguir únicamente información emitida por autoridades oficiales.

Las lluvias asociadas con ondas tropicales pueden generar acumulación rápida de agua en zonas urbanas y afectar caminos, viviendas o servicios, por lo que las autoridades piden mantenerse informados durante el paso del fenómeno.

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