Nueva Caledonia vs Jamaica, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica este jueves 26 de marzo con la intención de convertirse en el país más pequeño en clasificar a una Copa del Mundo

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Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán el próximo 26 de marzo en el Estadio Akron, que durante el Mundial 2026 llevará el nombre de Estadio Guadalajara, en un partido que definirá quién mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo. El equipo de Oceanía llega con un plantel semiprofesional, en el que conviven jugadores dedicados de lleno al fútbol con otros que compaginan sus entrenamientos con empleos de medio tiempo, y todos con la esperanza de convertirse en el país más pequeño en lograr un boleto a una cita mundialista. Jamaica, por su parte, parte como favorita gracias a su experiencia y trayectoria en la Concacaf, aunque deberá afrontar la ausencia de dos de sus principales figuras, Warner Brown y Shamar Nicholson, el máximo anotador en estas eliminatorias.

Los Reggae Boyz buscan regresar a un Mundial tras su única participación en Francia 1998 y saben que la presión será enorme. El encuentro promete ser intenso y disputado, con cada minuto cargado de tensión, pues el perdedor verá cómo se esfuma la posibilidad de acudir a la próxima cita del verano.

Horario y dónde ver Nueva Caledonia vs Jamaica del repechaje mundialista

El encuentro entre Nueva Caledonia y Jamaica se disputará este jueves 26 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan, escenario que forma parte de las sedes designadas para el repechaje internacional, instancia que definirá los últimos boletos rumbo al torneo que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Recuerda que en Claro Sports puedes seguir toda la información destacada de lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego de los encuentros de la repesca del Mundial 2026.

México (CDMX) : 21:00 horas | TUDN y ViX

: 21:00 horas | TUDN y ViX Centroamérica : 21:00 horas | Tigo Sports (Honduras)

: 21:00 horas | Tigo Sports (Honduras) Estados Unidos : 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT) | Fox Sports, fubo TV, Telemundo, Vix y Peacock

: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT) | Fox Sports, fubo TV, Telemundo, Vix y Peacock Colombia : 22:00 horas | DIRECTV Sports

: 22:00 horas | DIRECTV Sports Argentina : 00:00 horas (del día siguiente) | DIRECTV Sports

: 00:00 horas (del día siguiente) | DIRECTV Sports Europa | 04:00 horas (del día siguiente, hora Central) | DAZN

¿Qué necesita Nueva Caledonia o Jamaica para clasificar al Mundial 2026?

Con la expansión a 48 selecciones, la repesca de la Copa del Mundo adoptó un nuevo formato que alarga la competencia por los últimos lugares. En el repechaje intercontinental participarán seis equipos que disputarán únicamente dos boletos para el Mundial de 2026. Entre los cruces definidos, Nueva Caledonia y Jamaica deberán enfrentarse tras haber sido emparejados en el sorteo celebrado el pasado 20 de noviembre en Zúrich, Suiza. La consigna es clara: ganar o quedar eliminado.

El formato establece un partido único, por lo que no hay margen de error. En caso de empate durante el tiempo reglamentario, el encuentro se extenderá a tiempos extra y, si persiste la igualdad, se definirá mediante tanda de penales. No obstante, el triunfo en este encuentro no garantiza aún la clasificación, ya que el ganador tendrá que medirse contra la República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo para asegurar su lugar en la competición del próximo verano.

Alineaciones probables del Nueva Caledonia vs Jamaica

Con poca exposición mediática y escasa información disponible, armar un posible once de Nueva Caledonia y Jamaica se vuelve un ejercicio de análisis titánico. Aun así, los antecedentes recientes permiten trazar una idea: el cuadro neocaledonio, bajo la dirección de Johann Sidaner, apostaría por un 4-3-3 que prioriza el orden y la amplitud, mientras que los Reggae Boyz de Rudolph Speid mantendrían su ya reconocible 4-2-3-1, un sistema que potencia la velocidad por bandas y el talento en tres cuartos de cancha. Un enfrentamiento de estilos que promete matices tácticos interesantes en la lucha por acercarse al Mundial de 2026.

En cuanto a nombres propios, Nueva Caledonia podría dar de qué hablar con Angelo Fulgini, mediocampista de 29 años que genera expectativa ante la posibilidad de debutar a nivel absoluto tras su paso por selecciones juveniles de Francia. Del lado jamaicano, los reflectores apuntan directamente a Leon Bailey y Renaldo Cephas, dos futbolistas capaces de romper líneas y cambiar el ritmo del partido en cualquier momento; dos piezas clave dentro del engranaje ofensivo caribeño.

Nueva Caledonia : Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon, Jekob Jeno; Joseph Athale, Pierre Bako, Joris Kenon; Cesar Zeoula, Georges Gope-Fenepej, Lues Waya.

: Rocky Nyikeine; Bernard Iwa, Didier Simane, Morgan Mathelon, Jekob Jeno; Joseph Athale, Pierre Bako, Joris Kenon; Cesar Zeoula, Georges Gope-Fenepej, Lues Waya. Jamaica: Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Damion Lowe, Ethan Pinnock, Amari’i Bell; Kevon Lambert, Isaac Hayden; Leon Bailey, Bobby Reid, Renaldo Cephas; Demarai Gray.

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