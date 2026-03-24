Bolivia vs Surinam, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

El ganador de este partido en Monterrey aún no tiene su lugar en la Copa del Mundo, por lo que todavía debe disputar un partido más y aquí te decimos contra quien

Ganar o ganar. No hay más. Bolivia y Surinam se enfrentan en un duelo de ‘vida o muerte’ —hablando en términos futbolísticos, por supuesto—, en el partido de repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves 26 de marzo, en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México y será en territorio azteca, en el Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey. El partido se podrá ver en vivo a través de TUDN y ViX Premium, mientra que online tendrás todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports. El ganador no asegurará su lugar en la Copa del Mundo, pero dará un paso clave hacia el objetivo.

La selección de Bolivia llega con la oportunidad de volver a una justa mundialista después de 32 años. La Verde solo ha participado en tres ediciones: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, sin lograr avanzar a la segunda fase. Ahora, el equipo sudamericano busca cambiar esa historia en una nueva oportunidad que se definió hasta el cierre de las eliminatorias.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas consiguió su lugar en el repechaje tras terminar en el séptimo puesto de la eliminatoria de Conmebol con 20 puntos. Su clasificación fue definida en la última jornada, luego de vencer 1-0 a Brasil en El Alto y aprovechar la caída de Venezuela. Bolivia hizo de la altura su principal fortaleza, especialmente en los 4,100 metros sobre el nivel del mar, donde construyó gran parte de su clasificación.

Por su parte, Surinam buscará hacer historia al intentar clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. El equipo caribeño forma parte de la Concacaf y accedió al repechaje tras ser el mejor segundo lugar de la eliminatoria con nueve puntos, solo por detrás de selecciones que obtuvieron el boleto directo como Panamá, Curazao y Haití.

Bajo la dirección del neerlandés Henk ten Cate, Surinam se ha convertido en una de las selecciones más competitivas del Caribe. Su clasificación se respaldó con resultados importantes, como la victoria 4-0 ante El Salvador y un empate frente a Panamá, mostrando orden táctico y un buen despliegue físico que lo colocan como un rival complicado.

Horario y dónde ver Bolivia vs Surinam del repechaje mundialista

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará este jueves 26 de marzo de 2026, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Gigante de Acero. La transmisión estará disponible a través de TUDN y ViX Premium, además del minuto a minuto de Claro Sports, donde se podrá seguir cada detalle del encuentro, así como al crónica y las mejores reacciones.

¿Qué necesita Bolivia o Surinam para clasificar al Mundial 2026?

El equipo que resulte ganador de este duelo no clasificará directamente al Mundial 2026, pero avanzará a una segunda fase del repechaje. El siguiente paso será enfrentar a la selección de Irak el martes 31 de marzo, nuevamente en el estadio de Monterrey, el horario será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Ese segundo partido será el que defina el boleto a la Copa del Mundo, por lo que este primer duelo es clave para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

Alineaciones probables del Bolivia vs Surinam

En Bolivia destacan jugadores como Miguel Terceros, quien a sus 21 años es uno de los referentes ofensivos del equipo, además de Ramiro Vaca, encargado de la generación de juego en el mediocampo, y el capitán Luis Haquín, líder en la defensa.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro.

En Surinam sobresalen nombres como Sheraldo Becker, delantero del Mainz que aporta velocidad al ataque, y el defensor Shaquille Pinas, quien destaca por su solidez en la zaga.

Surinam: Etienne Vaessen; Jeredy Hilterman, Stefano Denswil, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Melayro Bogarde, Kenneth Paal, Tjaronn Chery; Sheraldo Becker, Gyrano Kerk y Gleofilo Vlijter.

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