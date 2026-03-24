Obdulio Varela, el ‘Negro Jefe’ que inmortalizó el Maracanazo

Lideró el Maracanazo en 1950 y se convirtió en símbolo del fútbol uruguayo con un legado que trasciende generaciones

Por Juan Carlos Cerda

Nacido el 20 de septiembre de 1917 en Montevideo, Uruguay, Obdulio Jacinto Muiños Varela creció en el barrio La Teja y adoptó el apellido de su madre, con el que pasaría a la historia simplemente como Varela. Su carácter, liderazgo y personalidad lo convirtieron en una de las figuras más representativas del fútbol uruguayo.

Conocido como el ‘Negro Jefe’, su figura trascendió generaciones gracias a su temple en momentos decisivos, consolidándose como uno de los grandes capitanes en la historia del fútbol mundial.

El Maracanazo: la hazaña que marcó la historia

El nombre de Obdulio Varela quedó inmortalizado durante la Copa Mundial de la FIFA 1950, cuando lideró a Uruguay en la histórica victoria por 2-1 ante Brasil en el Estadio Maracaná. Aquel partido, disputado ante más de 200 mil aficionados, pasó a la historia como el Maracanazo.

En un entorno completamente adverso, Varela asumió el liderazgo emocional del equipo, calmó a sus compañeros y sostuvo la confianza en un escenario hostil, siendo clave para una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol.

Obdulio Varela: el capitán que hizo historia en el Maracanazo de 1950. Claro Sports

Trayectoria con Uruguay y legado internacional

Además de su gesta mundialista, Varela disputó 45 partidos con la selección uruguaya y fue parte del título en la Copa América 1942, consolidándose como uno de los mediocampistas más influyentes de su época.

Su estilo de juego, basado en la inteligencia táctica y el liderazgo dentro del campo, lo convirtió en un referente del fútbol sudamericano.

Ídolo de Peñarol y símbolo eterno del fútbol uruguayo

A nivel de clubes, su etapa más destacada la vivió con el Club Atlético Peñarol, donde conquistó seis campeonatos uruguayos entre 1944 y 1954. Su liderazgo lo convirtió en un símbolo dentro de la institución aurinegra.

Décadas después de su retiro, Obdulio Varela sigue siendo sinónimo de carácter, liderazgo y orgullo celeste. Su legado permanece vigente como uno de los capítulos más memorables en la historia del fútbol mundial.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

La cuenta regresiva de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 continúa destacando a las máximas leyendas del torneo, y ahora es turno de Obdulio Varela, quien se ubica en el lugar 79 dentro del listado de los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo. Tras nombres históricos como Eden Hazard, Diego Forlán, Ronaldinho, Bobby Moore, Nilton Santos, Marco van Basten, Schiaffino y Francesco Totti (80), el ‘Negro Jefe’ entra en el ranking gracias a su liderazgo en el Maracanazo de 1950, una de las gestas más impactantes en la historia del fútbol mundial.

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