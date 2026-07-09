Klose cuenta cómo fue su charla con Messi después de perder su récord histórico

El exdelantero alemán contó cómo fue su charla con la Pulga después de que el argentino superó su marca histórica en Copas del Mundo

Klose habla de Messi tras perder su récord: “Es un fenómeno increíble”. | Reuters

Miroslav Klose habló sobre uno de los momentos que marcaron la historia reciente de los Mundiales: la pérdida de su récord como máximo goleador del torneo. El exdelantero de Alemania reveló que tuvo una llamada con Lionel Messi después de que el capitán argentino igualó y después superó la marca que el campeón del mundo en Brasil 2014 mantuvo durante más de una década.

Klose, quien durante años fue el líder histórico de goleo en Copas del Mundo con 16 tantos, explicó que el contacto con Messi se dio gracias a Lionel Scaloni. El técnico de Argentina fue compañero del alemán en la Lazio entre 2011 y 2013, por lo que mantiene comunicación con él desde aquella etapa en el fútbol italiano.

“Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo”, contó Klose durante una charla organizada por el Núremberg, club que dirige en la Segunda División de Alemania.

El exatacante también reveló que Messi tuvo un gesto con él durante esa conversación. De acuerdo con su testimonio, el futbolista argentino le prometió enviarle una camiseta firmada, un detalle que Klose destacó al recordar el intercambio que tuvo con el nuevo dueño de la marca mundialista.

“Messi y yo nos hemos cruzado de vez en cuando, lo cual siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera del fútbol”, expresó Klose, quien también definió al argentino como “un fenómeno increíble”.

La marca de Klose se construyó entre los Mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su gol número 16 llegó en la semifinal ante Brasil, en el 7-1 de Alemania, resultado que quedó en la historia del torneo. Días después, la selección alemana ganó el título al vencer a Argentina en la final.

Klose ya había mostrado su postura cuando Messi superó su récord. El alemán aseguró que el argentino es, para él, “el mejor futbolista de todos los tiempos” y señaló que tarde o temprano esa marca iba a romperse. La llamada entre ambos terminó por dejar una imagen de reconocimiento entre dos figuras que forman parte de la historia de la Copa del Mundo.

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