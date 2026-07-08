¿Quién es el favorito para ganar el Mundial tras los octavos de final?

Con solo ocho selecciones en competencia, las probabilidades, el ranking FIFA y el camino recorrido ofrecen un panorama de los candidatos

¿Qué equipos llegarán a la final del Mundial 2026 según la IA? | Reuters

Concluidos los octavos de final, el Mundial 2026 entra en su fase decisiva con únicamente ocho selecciones en carrera por el título. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales.

A estas alturas del torneo, además del rendimiento mostrado sobre la cancha, las estadísticas, el ranking de la FIFA y las probabilidades de clasificación permiten proyectar cuáles son los equipos con mayores posibilidades de llegar a la final. Aunque ningún modelo puede anticipar con certeza el desenlace del torneo, los datos ofrecen una referencia sobre los principales candidatos.

¿Qué equipos son favoritos para avanzar a las semifinales y a la final del Mundial 2026?

De acuerdo con un análisis basado en las probabilidades actuales de las principales casas de apuestas y modelos de inteligencia artificial, Francia aparece como el principal candidato para conquistar el Mundial 2026. Detrás se ubican Argentina, Inglaterra y España, mientras que Marruecos parte con las menores probabilidades entre los ocho sobrevivientes.

Las estimaciones colocan a Francia con entre 45 y 50% de posibilidades de alcanzar la final. Inglaterra aparece con una probabilidad cercana al 35-45%, Argentina entre 30 y 40% y Marruecos alrededor del 20-30%.

Con base en esas trayectorias, la final con mayor probabilidad sería Francia vs Inglaterra, con una posibilidad aproximada del 18%. Después aparecen Francia vs Argentina, España vs Inglaterra, España vs Argentina y Argentina vs Marruecos, en ese orden.

Mbappé sigue haciendo historia como goleador en el Mundial | Reuters

¿Cuál ha sido la dificultad de los ocho mejores equipos para buscar las semifinales?

Otra forma de medir el recorrido de cada selección es el promedio del ranking FIFA de los rivales enfrentados durante el torneo. Cuanto menor es el promedio, mayor ha sido la exigencia del camino.

Noruega presenta el recorrido más complicado, con un promedio de 19.7 en el ranking FIFA de sus seis rivales, seguida por Bélgica (28.0), Marruecos (28.7) y España (30.3). Después aparecen Francia (31.5), Suiza (32.0), Inglaterra (34.8) y Argentina (38.3), que registra el camino con menor dificultad estadística entre los ocho clasificados.

El conjunto noruego ha enfrentado a dos selecciones top 6 en el Mundial 2026 (Francia y Brasil), mientras que este sábado sumará una tercera cuando se mida a Inglaterra.

Noruega — 19.7 Irak (57), Senegal (15), Francia (3), Costa de Marfil (33), Brasil (6), Inglaterra (4)

Bélgica — 28.0 Egipto (29), Irán (20), Nueva Zelanda (85), Senegal (15), Estados Unidos (17), España (2)

Marruecos — 28.7 Brasil (6), Escocia (42), Haití (83), Países Bajos (8), Canadá (30), Francia (3)

España — 30.3 Cabo Verde (67), Arabia Saudita (61), Uruguay (16), Austria (24), Portugal (5), Bélgica (9)

Francia — 31.5 Senegal (15), Irak (57), Noruega (31), Suecia (38), Paraguay (41), Marruecos (7)

Suiza — 32.0 Qatar (56), Bosnia (64), Canadá (30), Argelia (28), Colombia (13), Argentina (1)

Inglaterra — 34.8 Croacia (11), Ghana (73), Panamá (34), Congo (46), México (14), Noruega (31)

Argentina — 38.3 Argelia (28), Austria (24), Jordania (63), Cabo Verde (67), Egipto (29), Suiza (19)



Haaland está haciendo historia con la selección noruega | Reuters

¿En qué lugar del ranking de la FIFA están los aspirantes a semifinales?

Los cruces de cuartos de final también muestran diferencias importantes en el ranking mundial de la FIFA. España (2) enfrentará a Bélgica (9), mientras que Francia (3) se medirá a Marruecos (7), el enfrentamiento más equilibrado sobre el papel.

Por su parte, Argentina, líder del ranking FIFA, jugará contra Suiza (19), mientras que Inglaterra (4) enfrentará a Noruega (31), duelo que representa la mayor diferencia de posiciones entre los cuatro cruces de cuartos de final.

España 2 vs Bélgica 9

Francia 3 vs Marruecos 7

Argentina 1 vs Suiza 19

Noruega 31 vs Inglaterra 4

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026 y cuáles son las llaves de clasificación?

Después del primer día sin actividad desde el inicio del Mundial, los cuartos de final comenzarán el jueves 9 de julio y concluirán el sábado 11 de julio. A partir de esta ronda, Estados Unidos será el único país anfitrión, con partidos en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City.

El calendario quedó conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio Francia vs Marruecos | Estadio Boston | 14:00 (CDMX)

Viernes 10 de julio España vs Bélgica | Estadio Los Ángeles | 13:00 (CDMX)

Sábado 11 de julio Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 (CDMX) Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City | 19:00 (CDMX)



Confirmados los equipos y cruces para los cuartos de final | Claro Sports

Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales y mantendrán viva la posibilidad de disputar la final del Mundial 2026. El vencedor del Francia vs Marruecos se medirá al ganador del España vs Bélgica en semis, mientras que los victoriosos de Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza se citarán en la fase de cuatro mejores. Hasta ahora, las proyecciones estadísticas colocan a Francia e Inglaterra como la combinación más probable para definir el campeonato.

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