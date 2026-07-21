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Rafaela Pimenta explica por qué Gilberto Mora estuvo en Miami para el Noruega vs Inglaterra

Publicado por Redacción Claro Sports

La agente del jugador mexicano explicó a detalle cómo decidieron que fuera a Miami para el partido de cuartos de final del Mundial

Gilberto Mora aparece en Miami para el Inglaterra vs Noruega junto a Rafaela Pimenta
Gilberto Mora viajó a Miami para el partido de cuartos de final | Imago 7

Gilberto Mora estuvo presente en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega y Miami, en una imagen que dio mucho de qué hablar porque el jugador mexicano estuvo en la tribuna días después de la eliminación del tricolor en lo que fue la primera justa mundialista del jugador de 17 años.

El futbolista de Xolos estuvo en la tribuna haciendo el remo vikingo y Rafaela Pimenta, su agente, contó cómo surgió la idea de que Morita fuera a Miami y aseguró que fue la ‘primera y única vez’. Lee sus declaraciones aquí.

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