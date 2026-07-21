Colombia roza el top 10 del ranking FIFA

La ‘Tricolor’ subió dos lugares en el ranking FIFA después del Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo quedó cerca de México y del top 10 mundial.

Jugadores de Selección Colombia contra Suiza. – Lee Smith, Reuters.

La Selección Colombia cerró su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una eliminación en los octavos de final ante Suiza, un resultado que dejó un sabor agridulce entre los hinchas de la ‘Tricolor’. Sin embargo, el balance estadístico del equipo nacional tuvo un impacto positivo en la clasificación mundial de la FIFA.

Tras la finalización de la máxima cita del fútbol internacional, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) publicó la actualización del ranking de selecciones, en el que Colombia logró ascender dos posiciones y quedó muy cerca de instalarse nuevamente entre las diez mejores selecciones del planeta.

Colombia sube al puesto 11 del ranking FIFA

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo pasó del puesto 13 al 11 en la clasificación mundial, luego de sumar 41.54 puntos durante su actuación en la Copa del Mundo. Ahora, la Selección Colombia aparece con un total de 1739.89 unidades, quedando a solo 14.41 puntos del décimo lugar.

El crecimiento de la ‘Tricolor’ estuvo directamente relacionado con su rendimiento en el Mundial, donde terminó invicta durante la fase de grupos y los octavos de final. Aunque no logró avanzar a los cuartos de final, consiguió resultados importantes que le permitieron mejorar su ubicación en el escalafón internacional.

Colombia terminó invicta en el Mundial 2026

Durante el torneo disputado en Norteamérica, Colombia consiguió tres victorias y dos empates. El conjunto cafetero derrotó a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, mientras que igualó ante Portugal y Suiza, selección que finalmente terminó con el sueño mundialista colombiano en los octavos de final.

Ese rendimiento le permitió sumar puntos valiosos en el ranking FIFA y mantenerse como una de las selecciones más competitivas del continente, solo por detrás de potencias históricas como Argentina y Brasil.

México, el último obstáculo para entrar al top 10

La Selección Colombia quedó muy cerca de regresar al grupo de las diez mejores del mundo. El equipo que ocupa actualmente esa posición es México, que aparece con 1754.30 puntos y que volvió a ubicarse en el top 10 después de varias décadas.

El conjunto mexicano alcanzó los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que fue eliminado por Inglaterra, resultado que le permitió mantenerse por encima de Colombia en la clasificación.

Así quedó el top 10 del ranking FIFA

La actualización del escalafón mundial mantiene a España como la mejor selección del planeta con 1995.88 puntos, seguida por Argentina con 1970.37 y Francia con 1948.97.

El top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

España – 1995.88 puntos Argentina – 1970.37 Francia – 1948.97 Inglaterra – 1922.83 Brasil – 1804.92 Marruecos – 1803.99 Portugal – 1787.85 Bélgica – 1778.36 Países Bajos – 1775.54 México – 1754.30

Colombia aparece en el puesto 11 con 1739.89 puntos, a la espera de seguir recortando distancia para volver a estar entre las diez mejores selecciones del mundo.

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