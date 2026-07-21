Messi vuelve a Rosario para descansar tras el Mundial 2026

El capitán de Argentina llegó acompañado por su familia y permanecerá unos días en su ciudad natal antes de regresar al Inter Miami

Messi vuelve a su ciudad natal tras el Mundial. | Reuters.

Lionel Messi regresó a Rosario después de disputar la final del Mundial 2026 con Argentina. El capitán de la Albiceleste arribó durante la madrugada del martes a su ciudad natal, dos días después de la derrota por 1-0 ante España en el partido por el título disputado en Nueva Jersey.

El avión privado que trasladó al futbolista salió desde Fort Lauderdale, Florida, y aterrizó cerca de las 6:27 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, en la terminal de Fisherton. Messi viajó acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes estuvieron junto al delantero durante su participación en la Copa del Mundo.

A diferencia del resto de la delegación argentina, que regresó el lunes al país en un vuelo chárter con Lionel Scaloni y varios integrantes del plantel, Messi decidió pasar primero por Miami antes de volver a Argentina. El jugador fue trasladado desde la pista del aeropuerto bajo un operativo de seguridad hasta un barrio privado en Funes, localidad cercana a Rosario.

La llegada del capitán generó expectativa entre los aficionados. Algunos seguidores acudieron desde la madrugada al aeropuerto con camisetas, banderas y carteles de agradecimiento para el futbolista. Una de las pancartas que se pudo observar tenía el mensaje: “Messi: sos un grande. Gracias por alegrar nuestros corazones. ¡Un país te ama!”.

Durante su estancia en Rosario, Messi se reencontrará con su familia y descansará después de un largo calendario internacional. En la ciudad también lo esperaba su padre, Jorge Messi, quien durante el Mundial fue mencionado por su familia debido a un problema de salud por el que se encuentra bajo tratamiento médico.

El regreso a Argentina ocurre después de una nueva participación histórica de Messi en una Copa del Mundo. El atacante disputó su tercera final mundialista como titular, luego de haber sido parte del equipo que perdió ante Alemania en 2014 y del conjunto campeón frente a Francia en 2022.

En el Mundial 2026, Messi terminó como el segundo máximo goleador del torneo con ocho anotaciones, solamente por detrás de Kylian Mbappé, quien consiguió 10 tantos. Además, el argentino alcanzó las 21 goles en Copas del Mundo, quedando a una anotación del francés, líder histórico con 22.

Después de unos días de descanso, el futbolista deberá regresar a Estados Unidos para incorporarse nuevamente al Inter Miami, club que continúa con actividad dentro de la MLS. Se espera que el argentino vuelva a la competencia entre finales de julio y principios de agosto.

La principal incógnita alrededor del futuro de Messi permanece relacionada con su continuidad en la selección argentina. El delantero no ha confirmado públicamente sus próximos pasos con la Albiceleste, que tendrá una nueva ventana internacional entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre para disputar partidos amistosos.

Mientras tanto, el plantel argentino continúa recibiendo muestras de apoyo tras la derrota ante España en la final. Los jugadores que regresaron a Buenos Aires fueron recibidos por miles de aficionados durante el recorrido hacia el predio de la AFA en Ezeiza, donde agradecieron el respaldo recibido durante todo el Mundial.

Te puede interesar