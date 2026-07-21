¿Qué necesita Egan Bernal para entrar al top 10 del Tour de Francia 2026?

Repasamos lo que resta de la ‘Ronda Gala’ en su 113° edición y además lo que debe hacer Egan Bernal para ser protagonista en los días venideros.

Egan Bernal en el Tourmalet/ Jeff PACHOUD / AFP.

Este martes 21 de julio regresaron las emociones del Tour de Francia 2026. Después de una crono-escalada que tenía como favorito principal a Remco Evenpoel, el campeón mundial y olímpico no defraudó a su equipo y a todos sus seguidores. El belga se quedó con la etapa 16, obtuvo su segunda victoria consecutiva de esta ‘Ronda Gala’ y se mantiene como segundo de la clasificación general.

En cuanto al casillero principal, Tadej Pogacar tuvo una jornada para perder el menor tiempo posible con Evenepoel, a sabiendas que no iba a ganar este martes, ya que las contrarreloj individual no es su mayor virtud. Mientras tanto Isaac del Toro sigue siendo el mejor joven de la competición, al marchar en la general en el tercer lugar, el mexicano tampoco perdió mucho tiempo con Paul Seixas.

Por parte de los pedalistas colombianos, el mejor fue Egan Bernal, era la carta ‘cafetera’ para triunfar este martes en el Tour, ya que el de Zipaquirá fue campeón de la Contrarreloj Individual de los Campeonatos Nacionales del 20025. El corredor del Netcompany INEOS fue 50 a 4:30 de Remco Evenepoel.

Hablando precisamente sobre Bernal, campeón del Tour de Francia de 2019, seguirá luchando para meterse al top 10 de la clasificación general, después de haber estado en este selecto grupo en dos ocasiones durante las 2 semanas anteriores, el cundinamarqués quiere seguir siendo el mejor colombiano.

Diferencias con sus rivales para ser top 10

Teniendo en cuenta que Egan Bernal marcha 15 actualmente en la clasificación general, con 45:03 de tiempo, así se encuentra la brecha parcialmente con sus 5 rivales para llegar a este selecto grupo:

Adam Yates | 14 en la clasificación general | 15:49 de diferencia.

| 14 en la clasificación general | 15:49 de diferencia. Davide Piganzoli | 13 en la clasificación general | 17:35 de diferencia.

| 13 en la clasificación general | 17:35 de diferencia. Richard Carapaz | 12 en la clasificación general | 19:18 de diferencia.

| 12 en la clasificación general | 19:18 de diferencia. Ilan Van Wilder | 11 en la clasificación general | 20:01 de diferencia.

| 11 en la clasificación general | 20:01 de diferencia. Yannis Voisard | 10 en la clasificación general | 20:45 de diferencia.

Las etapas que quedan del Tour de Francia 2026:

Etapa 17 | Chambéry – Voiron | 174.7 kilómetros.

Altimetría de la etapa 17 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Etapa 18 | Voiron – Orcières-Merlette | 185.2 kilómetros.

Así se correrá la etapa 18 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Etapa 19 | Gap y Alpe d’Huez | 127.9 kilómetros.

Así es la etapa 19 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Etapa 20 | Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez – 170.9 kilómetros.

Etapa 20 del Tour de Francia 2026/ Ciclo21.

Etapa 21 | Thoiry y Paris – 133 kilómetros.

Así se correrá la etapa 21 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Dentro de lo que resta para culminar el Tour de Francia 2026, Egan Bernal puede pelear en la alta montaña, por allí aparecen las etapas 18, 19 y 20 con grandes puertos para que el colombiano saque sus virtudes, pelee una victoria de fracción y por qué no restarle el tiempo necesario a los ciclistas antes mencionados para ser parte de ese top 10 de la clasificación general. Si el cundinamarqués desea ser parte de este grupo, deberá sí o sí atacar para ver los resultados.

Lea también: