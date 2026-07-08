Técnicos argentinos fuera del Mundial 2026: solo Scaloni mantiene a Argentina en carrera

Los técnicos argentinos que lideran selecciones extranjeras quedan fuera del Mundial 2026, salvo Scaloni con Argentina

Scaloni, el único técnico argentino que sigue vivo en el Mundial. Reuters

En el Mundial 2026, seis entrenadores argentinos comenzaron dirigiendo selecciones extranjeras, pero solo Lionel Scaloni sigue en competencia con Argentina, mientras que los demás fueron eliminados en diferentes fases del torneo. Esto evidencia que fuera de la albiceleste, los técnicos argentinos han tenido dificultades para avanzar en fases decisivas a pesar de contar con plantillas competitivas.

Técnicos como Sebastián Beccacece (Ecuador), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Néstor Lorenzo (Colombia) quedaron fuera en octavos de final, mientras que Marcelo Bielsa (Uruguay) no superó la fase de grupos. Scaloni, por su parte, continúa liderando a Argentina con el objetivo de convertirse en el primer técnico bicampeón del mundo desde Vittorio Pozzo, quien ganó los Mundiales de 1934 y 1938. LEE LA NOTA COMPLETA

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