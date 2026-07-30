UEFA amenaza con boicot: los torneos FIFA que podrían quedarse sin Europa

El organismo tiene la intención de retirar a sus selecciones de los torneos FIFA si continúa Forward Enterprise, lo que afectaría Mundiales juveniles, femeniles y de categoría mayor

Los torneos que se perderían las selecciones europeas | Reuters

La relación entre la UEFA y la FIFA atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión después de que las 55 federaciones europeas cerraran filas contra el proyecto FIFA Forward Enterprise. El organismo continental advirtió que sus selecciones nacionales no participarán en competencias de la FIFA mientras la propuesta permanezca vigente, una decisión que podría afectar desde los próximos torneos juveniles hasta las Copas del Mundo de 2030 y 2034.

La medida todavía está condicionada a lo que ocurra con el proyecto comercial impulsado por la FIFA. Europa exige que la iniciativa sea retirada por completo y que existan garantías vinculantes para impedir que inversionistas privados puedan tener participación en la gobernanza o en las competencias internacionales. Por ahora, no se trata de una renuncia definitiva a todos los torneos, sino de un boicot que se mantendría mientras continúe la propuesta.

¿Por qué UEFA amenazó con no jugar los torneos de FIFA?

FIFA Forward Enterprise fue presentado como una posible filial propiedad del organismo internacional y bajo su control. La empresa concentraría los derechos comerciales y la operación de los torneos, incluidos los contratos de televisión, patrocinios, licencias y otros negocios. La FIFA sostiene que este modelo permitiría generar más recursos para sus 211 federaciones miembro y financiar estadios, centros de entrenamiento y programas de desarrollo.

La UEFA considera que permitir la entrada de capital privado convertiría las competencias en productos de inversión y obligaría a tomar decisiones con base en la rentabilidad esperada por los accionistas. En su comunicado del 30 de julio de 2026, el organismo señaló que el Mundial pertenece al fútbol y que ninguna institución posee la autoridad para transferir parte de su propiedad a inversionistas externos.

La confederación europea también cuestionó la forma en la que se desarrolló la iniciativa. Según su postura, el plan avanzó sin una consulta suficiente con confederaciones, federaciones nacionales, ligas, clubes, futbolistas y aficionados. Europa acusa a la FIFA de presentar a las asociaciones un ultimátum: respaldar el nuevo modelo comercial o perder la posibilidad de acceder a mayores recursos económicos.

El comunicado utiliza una redacción amplia al señalar que la UEFA y sus federaciones no participarán en competencias de la FIFA, aunque posteriormente precisa que ninguna selección nacional europea acudirá a esos torneos. Esto significa que el impacto directo y confirmado recae sobre las selecciones varoniles, femeniles y juveniles; la ausencia de clubes europeos en la Copa Intercontinental o el Mundial de Clubes requeriría una decisión adicional o una ampliación del boicot.

La amenaza tiene consecuencias deportivas y comerciales debido al peso de Europa en las competencias internacionales. Países como España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Portugal han sido protagonistas de los principales torneos de la FIFA, mientras que clubes europeos ocupan plazas relevantes en sus certámenes internacionales. Una ausencia conjunta modificaría los procesos clasificatorios, los derechos de transmisión, los patrocinios y el formato de cada competencia.

¿Qué torneos FIFA podrían quedarse sin equipos europeos?

El primer efecto podría presentarse apenas unas semanas después del anuncio. La Copa Mundial Femenil sub 20 de Polonia comenzará en septiembre de 2026 y cuenta con selecciones europeas como la anfitriona Polonia, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal y España. Si el conflicto no se resuelve antes del torneo, estas federaciones tendrían que definir si cumplen el boicot anunciado por la UEFA.

Estos son los principales torneos de la FIFA que podrían verse afectados si Europa mantiene su postura:

Copa Mundial Femenil sub 20 de la FIFA Polonia 2026: del 5 al 27 de septiembre de 2026. Será el primer torneo de selecciones programado después del comunicado europeo y contará con 24 participantes.

Será el primer torneo de selecciones programado después del comunicado europeo y contará con 24 participantes. Copa Mundial Femenil sub 17 de la FIFA Marruecos 2026: del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026. España, Alemania, Francia, Noruega y Polonia aparecen entre las selecciones europeas clasificadas.

España, Alemania, Francia, Noruega y Polonia aparecen entre las selecciones europeas clasificadas. Copa Mundial sub 17 de la FIFA Qatar 2026: del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. El torneo tendrá 48 selecciones y contempla la presencia de Francia, Italia, España, Bélgica, Irlanda, Croacia, Dinamarca, Montenegro, Serbia, Rumania y Grecia.

El torneo tendrá 48 selecciones y contempla la presencia de Francia, Italia, España, Bélgica, Irlanda, Croacia, Dinamarca, Montenegro, Serbia, Rumania y Grecia. Copa Intercontinental de la FIFA 2026: programada para el cierre de 2026. La FIFA incluye el torneo anual de clubes en su agenda del año, aunque todavía no ha publicado el calendario completo de sus eliminatorias y su final. La afectación de los clubes europeos no queda confirmada por el apartado del comunicado que menciona específicamente a las selecciones nacionales.

La FIFA incluye el torneo anual de clubes en su agenda del año, aunque todavía no ha publicado el calendario completo de sus eliminatorias y su final. La afectación de los clubes europeos no queda confirmada por el apartado del comunicado que menciona específicamente a las selecciones nacionales. Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027: del 24 de junio al 25 de julio de 2027. El torneo reunirá a 32 selecciones y será una de las competencias más afectadas si las federaciones de UEFA no participan en las eliminatorias o renuncian a sus plazas.

El torneo reunirá a 32 selecciones y será una de las competencias más afectadas si las federaciones de UEFA no participan en las eliminatorias o renuncian a sus plazas. Copa Mundial sub 20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027: prevista para 2027. Ambos países fueron elegidos como coanfitriones, pero las fechas completas todavía no han sido anunciadas. Azerbaiyán pertenece a la UEFA, por lo que un boicot prolongado también provocaría un conflicto con una de las federaciones organizadoras.

Ambos países fueron elegidos como coanfitriones, pero las fechas completas todavía no han sido anunciadas. Azerbaiyán pertenece a la UEFA, por lo que un boicot prolongado también provocaría un conflicto con una de las federaciones organizadoras. Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029: siguiente edición del torneo ampliado. La competencia mantendrá el ciclo de cuatro años y ya comenzó su proceso de clasificación. La eventual ausencia de campeones y clubes europeos dependería de que la UEFA amplíe formalmente la protesta más allá de las selecciones nacionales.

La competencia mantendrá el ciclo de cuatro años y ya comenzó su proceso de clasificación. La eventual ausencia de campeones y clubes europeos dependería de que la UEFA amplíe formalmente la protesta más allá de las selecciones nacionales. Copa Mundial de la FIFA 2030: ventana proyectada del 8 de junio al 21 de julio de 2030. España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido conmemorativo cada uno. Un boicot europeo resultaría especialmente complejo porque España y Portugal son miembros de UEFA y organizadores del torneo.

España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un partido conmemorativo cada uno. Un boicot europeo resultaría especialmente complejo porque España y Portugal son miembros de UEFA y organizadores del torneo. Copa Mundial de la FIFA 2034: otorgada a Arabia Saudita. Las fechas exactas todavía no han sido confirmadas, pero Europa podría quedar fuera si el conflicto institucional se mantiene durante los procesos clasificatorios del próximo ciclo mundialista.

La competencia con mayor riesgo inmediato es el Mundial Femenil sub 20 de Polonia 2026, debido a que comenzará el 5 de septiembre, pocas semanas antes de la fecha límite del proceso de consulta de FIFA Forward Enterprise. La decisión final dependerá de si la FIFA retira el proyecto, modifica sus condiciones o entrega las garantías solicitadas por las federaciones europeas.

En los torneos de clubes, el escenario es menos definido. La UEFA administra las competencias que otorgan plazas europeas para la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes, pero el comunicado menciona de forma expresa a las selecciones nacionales. Por ello, no puede darse por confirmada la ausencia de los clubes europeos hasta que UEFA, las federaciones o los propios equipos comuniquen cómo aplicarán la medida.

También debe precisarse que la periodicidad anual adoptada por la FIFA aplica a las Copas Mundiales sub 17 varonil y femenil, que se celebrarán cada año hasta 2029 en Qatar y Marruecos. Los Mundiales sub 20 no fueron incluidos dentro de ese cambio anual y mantienen un calendario independiente, con el certamen femenil en Polonia 2026 y el varonil en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

La amenaza representa una presión directa sobre la FIFA, pero todavía existe margen para un acuerdo. Si el proyecto FIFA Forward Enterprise es retirado y el organismo entrega garantías sobre la propiedad de sus torneos, las federaciones europeas podrían volver a participar. De no existir una solución, la disputa dejaría de ser únicamente administrativa y comenzaría a modificar el calendario internacional desde septiembre de 2026.

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