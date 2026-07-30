FIFA Forward Enterprise: ¿Se está vendiendo la Copa del Mundo? La FIFA responde

El organismo analiza una filial que concentraría los derechos comerciales y la operación de sus torneos, pero asegura que mantendrá el control deportivo

FIFA Forward Enterprise: ¿Qué es y qué pasaría con la Copa del Mundo? | Reuters

La propuesta para crear FIFA Forward Enterprise abrió un debate sobre la administración de los derechos comerciales de las competiciones organizadas por la FIFA. El proyecto plantea concentrar la transmisión, los patrocinios, las licencias, la venta de boletos y la hospitalidad, además de determinadas operaciones relacionadas con sus eventos.

La administración de la FIFA comenzó el proceso de consulta el 28 de julio de 2026, después de recibir una propuesta destinada a obtener capital a largo plazo y aprovechar activos comerciales que, según el organismo, no han alcanzado todo su potencial. El análisis incluye a las 211 federaciones miembro y al Consejo de la FIFA.

La iniciativa solo podrá avanzar si obtiene el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales y si el Consejo aprueba las modificaciones reglamentarias correspondientes. Los recursos generados podrían destinarse a proyectos que no pueden completarse dentro de un solo ciclo de FIFA Forward, como estadios y centros nacionales de entrenamiento.

¿Está la FIFA vendiendo la Copa Mundial?

La FIFA asegura que la Copa Mundial no está a la venta y que tampoco pretende transferir a terceros la conducción del fútbol. El organismo sostiene que FFE sería una filial de su propiedad, sometida a su control y creada para incorporar experiencia comercial y capital a largo plazo a sus derechos y eventos actuales.

El planteamiento no contempla vender la Copa Mundial, entregar las decisiones deportivas a inversionistas ni desprenderse de la propiedad de sus competiciones. La nueva entidad administraría áreas comerciales específicas, mientras la FIFA conservaría la autoridad institucional, normativa y deportiva.

“No. La Copa Mundial de la FIFA no está a la venta, ni tampoco lo está ningún aspecto de la gestión de la FIFA en este deporte. La FIFA propone la creación de una filial comercial, de su propiedad y bajo su control, para aportar experiencia comercial especializada y capital a largo plazo a sus derechos y eventos actuales”, aclaró el máximo organismo en su web oficial. “El objetivo es generar más valor para reinvertir en el fútbol, ​​incluyendo la financiación opcional del Programa FIFA Fast Forward (FFFP) para proyectos de desarrollo excepcionales como estadios y centros nacionales de entrenamiento”.

La Copa del Mundo enfrentaría modificaciones | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

¿Qué es FIFA Forward Enterprise?

FIFA Forward Enterprise sería una filial encargada de reunir los derechos comerciales y parte de la operación de los eventos de la FIFA. La entidad se sumaría a otras compañías constituidas por el organismo para desarrollar funciones administrativas, financieras o comerciales diferenciadas.

¿De qué se encargaría FFE?

FFE gestionaría los derechos de transmisión, los contratos de patrocinio, las licencias, la venta de entradas, la hospitalidad y los futuros proyectos comerciales vinculados con todas las competiciones propiedad de la FIFA. También participaría en la operación de los eventos, bajo la supervisión del organismo.

El objetivo sería incrementar los ingresos y ampliar las distribuciones destinadas a las federaciones miembro. La FIFA plantea utilizar esos recursos para proyectos de infraestructura, programas juveniles, selecciones nacionales, fútbol base y desarrollo del fútbol femenino.

¿Qué se mantendría en la FIFA y qué cambiaría?

La FIFA conservaría la regulación del fútbol, la definición de los formatos, la organización y supervisión de los torneos, así como sus programas de desarrollo. El cambio se limitaría a concentrar en FFE la administración comercial y determinadas funciones operativas, sin modificar la rendición de cuentas ante las 211 federaciones.

“La FIFA continuaría haciendo todo lo que hace hoy para gobernar y desarrollar el fútbol, ​​incluyendo la regulación y definición de competiciones, la organización y supervisión de torneos, el liderazgo en el desarrollo global del fútbol base y la rendición de cuentas ante sus 211 miembros de la Confederación Africana”, explicó.

¿Qué significaría esto para los aficionados?

Según la propuesta, los formatos deportivos y la organización de los principales torneos no cambiarían. La FIFA considera que una estructura comercial con mayores ingresos permitiría mejorar instalaciones, ampliar el acceso al fútbol y financiar proyectos en más países. El organismo señala las primeras clasificaciones mundialistas de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán como ejemplos del impacto de la inversión realizada mediante FIFA Forward.

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