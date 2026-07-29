FIFA Forward Enterprise: qué es el proyecto que desató una crisis de confianza dentro del fútbol mundial

La FIFA busca modificar su modelo de financiamiento con FIFA Forward Enterprise, un proyecto que abre la puerta al capital privado y que ya provocó críticas por falta de transparencia y gobernanza

La relación de Infantino y Trump es muy cuestionada | Reuters/Mark J Rebilas

La FIFA quedó nuevamente en el centro del debate internacional después de presentar FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que busca modificar la manera en la que el organismo administra y financia sus grandes eventos deportivos. El proyecto abrió la puerta a una mayor participación del capital privado y generó críticas de distintas confederaciones y federaciones por la falta de información sobre sus alcances.

La propuesta impulsada durante la gestión de Gianni Infantino provocó cuestionamientos debido a que algunos organismos consideran que podría cambiar la estructura tradicional del fútbol mundial. La UEFA, Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y otras instituciones expresaron preocupación por un proceso que, aseguran, no ha tenido la transparencia necesaria.

¿Qué es FIFA Forward Enterprise y cómo funcionaría?

FIFA Forward Enterprise es una nueva filial propiedad y bajo control de la FIFA que tendría como objetivo concentrar operaciones comerciales y de eventos de la organización. De acuerdo con la explicación del organismo, la iniciativa busca ampliar la capacidad de financiamiento para proyectos de desarrollo del fútbol y aumentar los recursos disponibles para sus asociaciones miembro.

La FIFA plantea que este modelo podría elevar la inversión destinada al desarrollo del fútbol a más de 10 mil millones de dólares, con recursos dirigidos a sus 211 federaciones nacionales. El proyecto contempla una ampliación del programa Forward y la creación de fondos especiales para distintos proyectos.

Según la información presentada por la FIFA, cada asociación miembro podría recibir recursos adicionales dentro del nuevo esquema. La propuesta incluye una financiación excepcional de aproximadamente 20 millones de dólares por federación para proyectos especiales del programa FIFA Fast-Forward, además de otros 20 millones para el periodo 2027-2030 del programa Forward.

Sin embargo, la forma en la que se presentó la iniciativa generó dudas dentro del futbol internacional. Organismos como UEFA y Concacaf señalaron que conocieron detalles del proyecto a través de reportes periodísticos y comunicados, antes de recibir información directa por parte de la FIFA.

¿Por qué FIFA Forward Enterprise generó polémica?

El principal punto de conflicto está relacionado con la posibilidad de que la FIFA recurra a inversionistas privados para fortalecer sus ingresos y comercializar sus principales eventos. Para algunos organismos, esta estrategia representa un cambio profundo en la manera en la que se maneja el futbol internacional.

La UEFA fue una de las primeras instituciones en reaccionar y advirtió que la FIFA estaría cruzando una línea que no debería superar. “Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”, señaló el organismo europeo, que mantiene una postura crítica sobre la iniciativa.

El Mundial no es un activo comercial cualquiera — Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC)

La preocupación también llegó desde Norteamérica. Concacaf aseguró que tuvo conocimiento del proyecto únicamente mediante información publicada por los medios de comunicación y posteriormente a través de un comunicado oficial. El organismo pidió mayor claridad sobre los planes y el proceso de aprobación.

La Confederación Asiática de F+utbol también cuestionó la manera en la que se presentó la propuesta. La AFC señaló que una iniciativa de esta magnitud debe basarse en principios de “buena gobernanza, transparencia y una consulta sustancial” con las partes involucradas.

La relación entre Infantino y Trump vuelve al centro del debate

El proyecto también generó comentarios alrededor de la relación entre Gianni Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido al peso que tiene el país norteamericano dentro de la organización del Mundial 2026 junto con México y Canadá.

Algunos críticos consideran que la cercanía entre ambos dirigentes representa una combinación entre política, negocios y fútbol que puede generar dudas sobre el rumbo de la FIFA. El expresidente del organismo, Joseph Blatter, cuestionó esta relación y aseguró que la dimensión financiera alcanzada entre ambos líderes afecta la imagen del futbol.

La polémica recuerda un episodio similar ocurrido en 2018, cuando Infantino impulsó un proyecto de inversión privada de alrededor de 25 mil millones de dólares junto con un consorcio encabezado por el fondo japonés SoftBank. Aquella propuesta buscaba crear nuevas competiciones, entre ellas un Mundial de Clubes ampliado, pero fue descartada por la oposición de organismos europeos.

¿Qué dicen las federaciones y figuras del fútbol?

Las críticas no solo llegaron desde las confederaciones. La Federación Inglesa (FA) expresó preocupación por la falta de gobernanza y transparencia, mientras que el presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, aseguró no contar con suficiente información sobre el proyecto.

En el ámbito de los clubes y las ligas también surgieron cuestionamientos. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó la gestión de Infantino y señaló que la mezcla entre política, dinero y poder sin transparencia representa un problema para la gobernanza del fútbol.

La Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC) también defendió que la Copa del Mundo no debe tratarse únicamente como un producto comercial. “El Mundial no es un activo comercial cualquiera”, señaló el organismo, al recordar que la competición se construyó con la participación de todo el ecosistema futbolístico.

Mientras tanto, la FIFA sostiene que FIFA Forward Enterprise todavía requiere la aprobación de sus asociaciones miembro y que el objetivo principal es incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol. Sin embargo, la falta de consenso entre las instituciones mantiene abierta una discusión que podría marcar un cambio importante en la administración del deporte más popular del mundo.

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