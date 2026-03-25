Vinicius rechaza favoritismo de Brasil rumbo al Mundial 2026

El delantero del Real Madrid asegura que Brasil llega sin presión para la Copa del Mundo e incluso dijo que no parten con ventaja en su partido amistoso ante Francia

Vinicius niega que Brasil sea favorito para el Mundial 2026 | Reuters

Vinicius habló sobre el momento que vive la selección de Brasil a unos meses de la Copa del Mundo 2026 y dejó clara la postura del grupo respecto a las expectativas. El atacante señaló que el equipo no parte como candidato al título, ni siquiera para el partido amistoso que disputarán ante Francia en Estados Unidos el jueves 26 de marzo.

El jugador del Real Madrid explicó que el rendimiento en las eliminatorias condiciona la percepción externa sobre el equipo. Brasil finalizó en la quinta posición en la Conmebol, un resultado que marca un antecedente en su historial reciente y que, según el propio futbolista, influye en la manera en que se les evalúa rumbo al torneo.

“Nosotros no queremos el papel de favoritos. Queremos llegar al Mundial de la misma forma en la que estamos afrontando los amistosos: con tranquilidad, paciencia y enfocados en el trabajo”, expresó Vinícius durante una conferencia de prensa.

A pesar de esa postura, el delantero dejó en claro que el objetivo sigue siendo competir por el campeonato. Señaló que el plantel cuenta con jugadores que tienen participación constante en sus clubes y que pueden aportar en el funcionamiento colectivo.

En ese sentido, mencionó a futbolistas como Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick y Estevão, quienes forman parte de la estructura del equipo. Para Vinicius, el rendimiento del grupo será determinante en el desarrollo del torneo.

“Me imagino que todos quieren que sea uno de los protagonistas. Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. Ya he jugado un Mundial y no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme. Están Raphinha, Joao Pedro. Los jóvenes que están llegando, Endrick, Estevao. Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial”.

El atacante también se refirió a su rol dentro de la selección y descartó enfocarse en objetivos individuales. Indicó que no busca liderar estadísticas como goleador y que su prioridad es cumplir con su función dentro del equipo.

“El protagonismo puede ser de cualquier jugador en cada partido. Yo no quiero ser el máximo anotador, quiero hacer mi trabajo y ser campeón”, comentó.

Finalmente, Vinícius destacó el trabajo de Carlo Ancelotti al frente del equipo. Señaló que el técnico ha sabido interpretar las características del plantel y adaptar el esquema en función de los jugadores disponibles, con una propuesta orientada al ataque.

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