Posibles alineaciones de América de Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-I

Los ‘Escarlatas’ bajan el telón de la fecha 13 recibiendo al cuadro de Villavicencio.

Las posibles de América de Cali vs Llaneros

Nuevo examen para el América de Cali en su casa, frente a su público, para cerrar la fecha 13 del torneo. El ‘Escarlata’, en estado de gracia por la buena cosecha de resultados, recibirá a Llaneros con la finalidad de pelear por el podio del torneo. Del otro lado, la visita se ve llamada a arañar algo para no colgarse en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por David González vienen de superar a Águilas Doradas en el Cincuentenario, sudando la gota gorda frente a un adversario que lo puso en aprietos. Del otro lado, la escuadra de José Luis García no pasó de un empate muy amargo contra Cúcuta, el cual le alejó de su objetivo: clasificar a los ocho.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Jan Lucumí, Tilman Palacios; Daniel Valencia y Yeison Guzmán. DT: David González.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Léider Riascos, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Kevin Rincón, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Néider Ospina, Jhon Vásquez y Jhonier Blanco. DT: José Luis García.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, que baja el telón de la jornada 13, tendrá su pitazo inicial este miércoles 25 de marzo a partir de las 8:00 de la noche (hora COL) en el Pascual Guerrero de Cali. El partido se transmitirá por la señal de Win+ Fútbol y Win Play vía streaming.

Últimos partidos de América de Cali:

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali | Fecha 12.

15.03.2026 | América de Cali 1-1 Deportes Tolima | Fecha 11.

09.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 América de Cali | Fecha 10.

05.03.2026 | América de Cali 2-1 Bucaramanga | Copa Sudamericana (primera fase).

28.02.2026 | Alianza 0-3 América de Cali | Fecha 9.

Últimos partidos de Llaneros:

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (reprogramado).

05.03.2026 | Llaneros 1-1 Inter de Bogotá | Fecha 10.

20.02.2026 | Llaneros 2-2 Independiente Medellín | Fecha 8.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia).

Alejandro Moncada (Antioquia). Asistente 1: Juan Holguín (Bogotá).

Juan Holguín (Bogotá). Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).

Diego Ospina (Quindío). Cuarto árbitro: Cristian Mosquera (Valle).

Cristian Mosquera (Valle). VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Nicolás Gallo (Caldas). AVAR: Juan García (Antioquia).

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