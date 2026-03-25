Cruz Azul vs Atlético Nacional, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso

La Máquina se mide al cuadro colombiano aprovechando el parón por la Fecha FIFA

Cruz Azul se mide al Atlético Nacional | Reuters y AFP

La pausa por la Fecha FIFA detiene la actividad oficial en el fútbol mexicano, pero no significa inactividad para todos los clubes. Cruz Azul ha optado por mantenerse en movimiento con un compromiso internacional ante el Atlético Nacional de Colombia que le permita sostener el ritmo competitivo en un momento clave del torneo.

El equipo cementero ha tenido un rendimiento que lo mantiene en la pelea dentro del Clausura 2026. La cercanía en puntos con los primeros lugares obliga a no bajar la intensidad, por lo que este tipo de encuentros resulta útil para no perder forma futbolística.

Con esa intención, La Máquina enfrentará a Atlético Nacional en territorio estadounidense. El duelo representa una prueba distinta ante un rival con tradición en Sudamérica, lo que ofrece un escenario exigente para el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

Más allá del resultado, el compromiso tiene valor interno. Las ausencias por llamados a selección abren espacio para observar a otros jugadores, lo que permitirá al cuerpo técnico tomar decisiones de cara a la recta final del campeonato.

Uno de los focos estará en la rotación del plantel. Cruz Azul aprovechará para administrar cargas físicas y evitar riesgos innecesarios, mientras da minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del equipo.

En el caso de Atlético Nacional, el panorama es similar. El conjunto colombiano también llega con bajas, lo que lo obliga a ajustar su alineación, aunque sin renunciar a competir en un partido que genera expectativa por el nombre de ambos clubes.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Cruz Azul y Atlético Nacional

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California. El silbatazo inicial está pactado para las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

Para seguir el partido en vivo, la opción disponible será la plataforma digital OneTIX Live. Hasta ahora no se ha anunciado transmisión en televisión, por lo que el acceso será únicamente vía streaming.

El duelo también servirá como escaparate para ambas instituciones en Estados Unidos, donde cuentan con una base importante de aficionados. Será una oportunidad para mantener actividad y afinar detalles en medio de la pausa internacional.

Posibles alineaciones: así jugarían Cruz Azul y Atlético Nacional

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos; José Paradela, Andrés Montaño, Jeremy Márquez; Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Elkin Rivero; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

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