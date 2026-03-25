Gil Mora ya tiene fecha de regreso y podría estar a tiempo con la selección mexicana

Duilio Davino confirmó que el mediocampista de Xolos volvería a trabajar a principios de abril tras superar una pubalgia.

Gilberto Mora ya tiene fecha de regreso | Imago 7

Gilberto Mora ya tiene una fecha tentativa para volver a la actividad con los Xolos de Tijuana. Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales de México, informó que el mediocampista podría integrarse de nuevo al trabajo con su club a principios de abril para la Liga MX, después de varias semanas fuera por una pubalgia.

La situación del futbolista de 17 años se siguió de cerca desde la estructura del Tricolor, ya que su lesión lo dejó sin participación tanto con Tijuana como con la selección mexicana. Su último partido fue el 17 de febrero y, desde entonces, el plan se centró en su recuperación.

En entrevista con ESPN, Davino explicó que el regreso del jugador está contemplado para el siguiente mes y dejó clara la proyección que tienen sobre su caso. “El chavo Gil (Mora) sí (estará con la selección mexicana), la información que tenemos es que como Edson (Álvarez) a principios de abril se integra a trabajar con su equipo”, aseguró.

La declaración del directivo abre la puerta para que Mora vuelva a entrar en ritmo con el cuadro fronterizo en el Clausura 2026, luego de un periodo en el que se optó por detener su actividad para evitar que la molestia creciera. La prioridad ha sido que el mediocampista complete su recuperación antes de volver al torneo.

De acuerdo con la información que dio a conocer Javier Aguirre en la pasada concentración de la selección, el jugador fue revisado por tres especialistas. Después de esas valoraciones, se tomó la decisión de no llevarlo al quirófano y continuar con un tratamiento basado en reposo, con la intención de que la lesión sane sin una intervención y pudiera estar disponible para el Mundial 2026.

La ausencia de Mora también respondió a una lógica de cuidado a futuro. Según las declaraciones del directivo, en la selección mexicana existe el objetivo de no comprometer el desarrollo del futbolista y mantenerlo en condiciones para los siguientes ciclos.

Davino también habló sobre Edson Álvarez, quien vive un escenario distinto. El mediocampista del Fenerbahce sufrió una recaída en el tobillo, fue operado y quedó descartado para los partidos ante Portugal y Bélgica, mientras trabaja para volver en condiciones.

En el caso de Gil Mora, el panorama apunta a un regreso cercano. Si se cumplen los tiempos previstos, abril marcará su vuelta con Xolos y el reinicio de un proceso que tanto su club como la selección mexicana siguen con atención.

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