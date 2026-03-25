Liberia vs Saprissa en vivo: dónde mirar el Torneo de Copa Costa Rica 2026

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Liberia Saprissa, Torneo Copa Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal Liberia y Deportivo Saprissa se enfrentan en un duelo clave por la ida de las semifinales del Torneo de Copa Costa Rica 2026, en un partido que promete intensidad y emociones desde el arranque. Ambos equipos llegan en buen momento y con la ilusión de dar el primer paso rumbo a la final, en una serie que enfrentará a dos proyectos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar el título.

Municipal Liberia se metió en esta instancia luego de dejar en el camino a ADR Cóbano en octavos de final con un contundente global de 8-4, mientras que en cuartos dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alajuelense. El equipo dirigido por José Saturnino Cardozo ganó 1-0 como visitante en la ida y cerró la serie con un sólido 3-1 en casa. Además, llega en alza en el Torneo Clausura 2026, donde viene de vencer 1-0 a Puntarenas como visitante y suma tres triunfos consecutivos que lo ubican en el quinto lugar con 18 puntos.

Por su parte, Deportivo Saprissa comenzó su participación en los cuartos de final y no tuvo inconvenientes para avanzar tras superar con autoridad a Carmelita. El conjunto morado goleó 6-0 en la ida como local y completó la clasificación con un 4-2 como visitante. En el campeonato nacional, los dirigidos por Hernán Medford también atraviesan un buen presente, ya que vienen de imponerse 3-1 ante San Carlos fuera de casa y se mantienen en la pelea por el liderato, ubicándose segundos con 24 puntos, a solo uno del Herediano.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Liberia vs Saprissa de ida semifinales de Torneo de Copa Costa Rica?

El encuentro entre Liberia y Saprissa está programado para el miércoles 25 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Liberia vs Saprissa hoy

Municipal Liberia no podrá contar con Fernando Lesme, expulsado ante Alajuelense en cuartos de final, mientras que Saprissa no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de ida de semifinales del Torneo de Copa Costa Rica 2026. En Saprissa no estarán disponibles Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Luis Paradela y Bancy Hernández, convocados por sus seleccionados para esta fecha FIFA. Se estima que José Saturnino Cardozo y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Municipal Liberia: Antonny Monreal; Shawn Johnson, José Huerta, Christian Reyes, Yeison Molina, John Ruiz; Waylon Francis, Ricardo Peña, Yoserth Hernández; Joaquín Hernández y Erick Torres. DT: José Saturnino Cardozo.

Deportivo Saprissa: Minor Álvarez; Ricardo Blanco, Pablo Arboine, Kendall Waston, Marko Mena; Johnny Myrie, Marvin Loria, Kenneth González, Mariano Torres, Gerson Torres; y Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Liberia vs Saprissa en Torneo de Copa Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Saprissa:

15 de febrero de 2026 | Liberia 0-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Saprissa 3-1 Liberia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Liberia 2-2 Saprissa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de marzo de 2025 | Saprissa 1-1 Liberia | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de febrero de 2025 | Liberia 2-3 Saprissa | Torneo Clausura 2025

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