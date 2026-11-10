¡No se la cree! El Salón de la Fama, un sueño para Ramón Morales

El integrante de la Generación 2026 habla de su carrera y analiza el presente de las Chivas y Gilberto Mora

Ramón Morales habla previo a la ceremonia del Salón de la Fama | Claro Sports

Ramón Morales es uno de los jugadores que forman parte de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol, algo que el nacido en La Piedad asegura que es algo que jamás se hubiera imaginado.

“No me la creo, honestamente”, aseguró Ramoncito en entrevista para Claro Sports. “Hoy, que estoy viviendo todo esto, me da la oportunidad de agradecer a mucha gente. Siento como algo irreal, como un sueño“.

El ex jugador de La Piedad, Monterrey, Chivas y Estudiantes Tecos, considera que el título con el Rebaño es uno de los momentos más importantes de su carrera: “Es difícil. Uno, de niño, piensa en ciertas cosas. Nunca pensé en ser jugador profesional como tal. Me gustaba jugar al fútbol, que es diferente. La pelota era mi juguete y después se hizo mi profesión. Cuando debutas es un momento sublime porque es un sueño no solo tuyo, sino de mucha gente que te ayuda. Otro sueño que cumplí fue ser campeón con Chivas. De niño le iba y regresé en el tiempo; vivir eso fue maravilloso. Todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, le doy gracias a Dios que pueda pasar porque te ayuda a superar muchas cosas”.

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¿Fin de la sequía de título de las Chivas?

El Guadalajara no es campeón del fútbol mexicano desde el Clausura 2017, pero Ramón Morales cree que hay oportunidad de terminar esta sequía en el actual torneo.

“Lo veo bien, con un proceso ascendente. Me gusta la idea de juego de Milito, el torneo pasado estuvieron cerca. Hoy creo que, junto con otros equipos, tiene esa posibilidad. También entiendo la historia de Chivas, que demanda un campeonato. Ojalá y ese proceso pueda lograr ese campeonato que deseamos todos“.

Ramoncito Morales asegura que una final contra el América es algo que haría feliz a muchos aficionados: “Lo digo con respeto para otros equipos, pero son equipos que tienen mucho estatus. Que una final se pudiera dar y ser una revancha. Son dos equipos con gran historia, como Cruz Azul y Toluca. Ojalá Chivas y los jugadores puedan encontrar ese sueño. Todos los aficionados estaríamos agradecidos”.

Gilberto Mora, uno de los mejores mexicanos de la historia

Morales fue mundialista en dos ocasiones con la Selección Mexicana y asegura que Gilberto Mora es uno de los mejores prospectos que ha tenido el balompié azteca.

“Veo calidad, veo talento. Veo un chavo centrado, rodeado con su familia. Ojalá los amigos que lleguen sean buenos amigos, porque así es la vida, no vamos a tapar nada. Ojalá pueda encontrar ese crecimiento humano y futbolístico. Ojalá veamos a uno de los mejores mexicanos“, declaró.