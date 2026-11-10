Fabián Estay, del sueño de niño al Salón de la Fama del Fútbol: “A todo el mundo lo puedo mirar de frente”

El exfutbolista chileno habló en exclusiva para Peloteando sobre su llegada a México, el legado que quiere dejar y la emoción de compartir su investidura con su familia

Fabián Estay será investido este martes 10 de noviembre en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en una ceremonia que reunirá a figuras históricas del fútbol mexicano y mundial. El exmediocampista chileno, campeón con Toluca y referente del fútbol mexicano durante la década de 1990, recibirá el reconocimiento acompañado por su familia, incluidos varios integrantes que viajaron desde Chile para presenciar el homenaje.

En entrevista exclusiva para Peloteando, Estay repasó las decisiones que marcaron su trayectoria, desde su sueño de jugar profesionalmente hasta su establecimiento definitivo en México. A sus 58 años, considera que la investidura representa la culminación de una carrera que comenzó a construir desde la infancia y que lo llevó a competir en Chile, Suiza, Grecia, México y Colombia.

“Feliz, contento, orgulloso por este reconocimiento. Yo lo veo como un cierre de mi carrera, que comenzó con un sueño a los 10 años y termina ahora, 10 de noviembre del 2026, con este reconocimiento. Entrar a un prestigioso museo de la fama y quedar inmortalizado es el reconocimiento de todo el esfuerzo que tuviste, con cosas buenas, cosas más o menos, algunas decisiones malas, pero al fin y al cabo con esa ilusión que tuve desde niño y que para mí se cierra hoy. Me siento muy halagado y muy feliz porque aparte está toda mi familia acá, toda la tropa que vino de Chile a verme. Están muy felices y orgullosos de mi carrera”.

La decisión que cambió su vida: elegir al Toluca sobre León

Antes de convertirse en uno de los extranjeros más reconocidos de la Liga MX, Estay había desarrollado una trayectoria que incluyó pasos por Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo, además de experiencias europeas con el St. Gallen de Suiza y el Olympiacos de Grecia. Su llegada al Toluca en 1996 abrió una etapa que terminaría con dos títulos de liga y tres reconocimientos individuales como mejor jugador del fútbol mexicano.

Al recordar el momento decisivo de su carrera, el chileno reveló que tuvo la oportunidad de llegar al Cruz Azul cuando apenas tenía 18 años. Sin embargo, su prioridad entonces era cumplir el sueño de jugar en Europa. Años después, una conversación con Ivo Basay, su compañero en Colo-Colo, resultaría determinante para definir su futuro.

“A mí me fueron a buscar con 18 años. El Cruz Azul me fue a buscar para jugar en México, pero yo tenía la ilusión de jugar en Europa. Se cumplió ese sueño de jugar en Europa, pero estuve después yendo y viniendo. Fui dos veces, jugué tres años en Europa, jugué en los tres equipos más importantes de Chile. Pero yo creo que el momento ideal fue un primero de diciembre del año 1996, cuando mi representante me dijo: ‘Tenemos dos ofertas de México para jugar en Toluca y en León’. Entonces, Ivo Basay era mi compañero en ese momento en Colo-Colo, que había regresado después de ser campeón con el Necaxa, y le pregunto a Ivo qué equipo me recomendaba. Me dijo: ‘Toluca, aunque esté peleando el descenso, es una institución seria, es una institución que está respaldada por una gran empresa, y León en ese momento tenía incertidumbres en todo sentido’”.

La elección no solo determinó el rumbo de su carrera deportiva. Estay estableció su residencia en México, formó una familia y encontró una estabilidad personal que, casi tres décadas después, considera tan importante como sus logros profesionales.

“Esa fue la decisión que tomé. Haber jugado en Europa fue maravilloso. No tuve la paciencia de quedarme más tiempo ahí porque tenía contrato por cinco años. Ese primero de enero del 96 fue cuando tomé la mejor decisión de venirme a vivir a México, a trabajar a México. Ya llevo 28, casi 30 años viviendo en México, lo cual me tiene muy contento. Tengo hijas mexicanas, nietas mexicanas, tengo mi vida hecha acá y la verdad que eso para mí fue una grandísima decisión, haberme venido ya un poco más maduro a Toluca cuando estaba peleando el descenso. Después ya todos conocen mi carrera, que fue prácticamente casi 10 años jugando aquí en el fútbol mexicano”.

Fabián Estay revela cuál quiere que sea su verdadero legado en el fútbol mexicano

El paso de Estay por el fútbol mexicano incluyó dos etapas con Toluca y experiencias en América, Atlante y Santos Laguna. Con los Diablos Rojos conquistó los campeonatos de Verano 1998 y Verano 1999, mientras que individualmente recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la liga en los torneos Invierno 1997, Verano 1998 y Verano 1999.

Aunque su rendimiento dentro de la cancha le permitió construir una carrera internacional, el exseleccionado chileno aseguró que le gustaría ser recordado principalmente por su comportamiento en el vestidor, su disciplina y el respaldo que ofreció a sus compañeros, especialmente a los futbolistas jóvenes.

“Yo creo que lo que puedo dejar es el trabajo, el tratar siempre de ser justo, de ser buen compañero, de ayudar a los chicos jóvenes, de demostrarles con el ejemplo que a través del trabajo, del buen entrenamiento, del buen cuidado, de invertir bien. Siempre decirles a los chicos que sean buenos compañeros, buenos amigos. Yo creo que eso es importante, porque después viene el tema de que le puede gustar o no a las diferentes hinchadas, porque en gustos no hay nada escrito, si te pueden reconocer o no te pueden reconocer. Pero al fin y al cabo ser un buen compañero, ser una buena persona dentro de un vestidor donde se trabaja en equipo, yo creo que ese puede ser el legado”.

Estay también destacó las exigencias que enfrentó durante su trayectoria fuera de Chile. En su experiencia, competir como extranjero implicaba demostrar constantemente su capacidad para justificar un lugar en el equipo, una responsabilidad que terminó convirtiéndose en uno de los principios de su carrera.

“Tú le puedes preguntar a mucha gente que te va a decir: ‘Fabián es un fenómeno como persona, siempre trabajaba y nos demostraba con el ejemplo’. Durante mis 22 años de carrera, 14 años jugué fuera y como extranjero siempre tenías que demostrar que eras mejor que el que estaba. Entonces eso lo aprendí y mucha gente me dijo que no, y muchos enemigos también me dijeron que no, pero eso me ayudó a crecer y a fortalecerme. Yo creo que ese puede ser el mayor legado, haber sido un buen compañero y que a todo el mundo lo puedo mirar de frente, no agachar la cabeza ante nadie”.

“Mi mamá fue el mayor sostén de mi carrera”: anticipa las lágrimas en su investidura

La Generación 2026 del Salón de la Fama también incluye a Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro del Piero, Fernando Torres, Bebeto y Davor Suker, entre otras figuras internacionales. Dentro de la categoría del fútbol mexicano, Estay compartirá el reconocimiento con Oribe Peralta, Christian Giménez, Antonio Mohamed, Humberto Suazo y Ramón Morales.

Los preparativos de la ceremonia ya provocaron las primeras lágrimas del chileno. Durante un recorrido previo por las instalaciones del museo, los organizadores presentaron imágenes y materiales audiovisuales dedicados a los nuevos integrantes. La experiencia le permitió anticipar lo que vivirá durante la investidura.

“Primero que nada, yo creo que hay muchas emociones. Ayer nos hicieron un recorrido en la noche, fuimos al museo, que es maravilloso. Nuestras imágenes estaban ahí por todos lados, en la explanada también. Después hicieron un video en la esfera donde salía y la verdad que hasta lágrimas me cayeron, porque mucha emoción y todo el tema. La verdad sí entiendo esa emoción que nos mostraron ahí en las imágenes de muchos que al final terminan llorando”.

El momento más significativo de la noche tendrá un componente familiar. Estay estará acompañado por su madre, a quien atribuye buena parte de los valores que guiaron su vida dentro y fuera de las canchas. Su presencia durante el reconocimiento representa una oportunidad para compartir con ella el resultado de décadas de esfuerzo.

“Yo creo que voy a llorar al final porque vino mi mamá, que para mí es el mayor pilar para todo esto. A mí no me faltó nada ni me sobró nada cuando niño, pero sí tenía el apoyo de mi mamá y sí tuve el amor de mi mamá. Se sacrificó mucho por mí y todo lo que pude conseguir después ya son decisiones personales, pero mi mamá fue el mayor sostén de mi carrera y de mi vida, porque ella me dio todos esos valores que hoy los plasmo como ser humano. Tengo una tranquilidad hoy en todos los sentidos y cuando llegue ese momento de dar el discurso o de ver el video que te ponen antes de entregarte el premio, seguramente me voy a quebrar”.

El exfutbolista cerró la entrevista reconociendo que no intenta ocultar su sensibilidad, incluso cuando se trata de situaciones alejadas del fútbol. La ceremonia en Pachuca reunirá el reconocimiento a su trayectoria con el homenaje a las personas que lo acompañaron desde sus primeros años.

“Aparte soy llorón. Yo lloro con El Rey León, hasta con Aladino, soy llorón, pero eso es parte de mi esencia, así que no me da vergüenza. Soy feliz así y estoy muy contento y muy emocionado por esta situación”.