Oribe Peralta elige el momento más importante de su carrera: ¡No es la final de Londres 2012!

Entrevista exclusiva con el delantero, medallista de oro y dos veces mundialista, previo a la ceremonia de inducción de la Generación 2026

Oribe Peralta recibe este martes 10 de noviembre un último reconocimiento a su carrera: ser elegido para el Salón de la Fama del Fútbol. El delantero forma parte de la Generación 2026 tras una carrera en la que tuvo momentos icónicos, tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana, pero para él, su mejor momento fue el gol ante Camerún en el Mundial de Brasil 2014 y no los tantos en la final olímpica de Londres 2012.

“Hay un momento que lo define completamente y es el gol en el Mundial. Para mí es el más representativo porque es la consecución de un sueño de niño. Cuando tenía 10 años, vi el Mundial de 1994, vi a Luis García hacer un gol y el partido de penales ante Bulgaria. En aquel momento se instaló ese sueño de querer jugar un Mundial y anotar. Haberlo conseguido es el resumen de la carrera de cualquier deportista, el luchar por alcanzar tus sueños sin claudicar. Puede ser que no lo alcances, porque estuvimos fuera de quedarnos fuera del Mundial, pero haberlo alcanzado fue la satisfacción más grande. Con eso nos tenemos que quedar. Todo ser humano tiene que buscar irse satisfecho de esta vida. Si me hubiera muerto al día siguiente de ese gol, lo hubiera hecho feliz”, declaró Oribe.

Oribe Peralta elige el gol ante Camerún como el mejor momento de su carrera|Imago7

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El delantero sabe que los goles ante Brasil en Wembley marcaron un antes y un después para el fútbol mexicano: “Agradecerle a todas las personas por el cariño que me siguen mostrando. Fue uno de los momentos de mayor felicidad para muchos porque alcanzamos algo que nunca se había hecho. Para mí es verdaderamente gratificante haber roto un techo de cristal, que para muchos podía parecer imposible. Lo hicimos y a partir de ahí inspiramos a muchos jóvenes a luchar y soñar en grande”.

La carrera de Oribe Peralta no fue un camino de rosas, ya que tardó en despegar tras su paso por Morelia, León, Monterrey, Chivas y Jaguares. No fue sencillo, pero el ex jugador sabe que eso le permitió tener la carrera que tuvo.

“El jugar a nivel profesional, después de todo lo que pasé, fue algo grandioso. Agradezco por todos los tropiezos que hubo en el camino porque eso construyó el carácter para que pudiera afrontar cada dificultad dentro del terreno de juego y representar al equipo que me contrataba”.

Oribe mencionó que la inducción al Salón de la Fama es más especial porque su familia estará presente en Pachuca para la ceremonia: “Feliz. Es un reconocimiento muy importante. Voy a repetir palabras que me han escuchado decir muchas veces, pero el fútbol me dio más de lo que yo le di. Muy contento de recibir este reconocimiento, más que mis padres aún están y eso me hace muy feliz. Ellos deben sentirse orgullosos porque esto es de ellos. Lo que soy es gracias a lo que ellos me inculcaron, al apoyo también de mi esposa e hijos. Es lo más importante, la gente que estuvo ahí acompañando en este camino, que tuvo muchas alegrías y momentos de dificultad que necesitas del apoyo de la gente que te quiere, la gente que estuvo en los momentos de más incertidumbre”.

¿Clásico en la final del Apertura 2026? Oribe analiza el panorama de la Liguilla

En su carrera, Oribe Peralta jugó para América y Chivas, dos de los equipos que pelean por el liderato del Apertura 2026, y considera que sería algo especial que lleguen a la final.

“ Paralizaría a todo el país“, aseguró Oribe. “Sería una final muy atractiva. Esperemos que se dé con los dos mejores equipos que estén jugando”.

Santos Laguna, otro equipo importante en su carrera, está cerca de la Liguilla, algo que también pone feliz a Oribe: “Ha tenido una gran remontada en el torneo. Ha ajustado muy bien las piezas el entrenador y supieron reponerse de la adversidad que venían atravesando. Depende de ellos calificar a la Liguilla y será un rival complicado para cualquiera que lo enfrente”.