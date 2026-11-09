Salón de la Fama 2026: fecha, horario y dónde ver en vivo la máxima gala del fútbol internacional

Pachuca reunirá a 18 figuras del fútbol nacional e internacional, entre campeones del mundo, referentes de la Liga MX y leyendas del fútbol femenil

El Salón de la Fama recibe nuevos integrantes | Imago7

El fútbol mundial se prepara para reconocer a una nueva generación de figuras que dejaron huella dentro y fuera de las canchas. La Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026 reunirá en Pachuca, Hidalgo, a protagonistas de distintas épocas, quienes recibirán un homenaje por sus trayectorias y aportaciones a este deporte.

La edición número 14 contará con 18 nuevos integrantes, entre los que destacan campeones del mundo, exjugadores de la Liga MX y representantes del fútbol femenil. La ceremonia tendrá como escenario el Auditorio Gota de Plata y contará con una alfombra roja previa al acto principal. A continuación, te contamos cuándo se celebrará, a qué hora comenzará, dónde seguir la transmisión y quiénes serán reconocidos.

¿Cuándo es la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol 2026? Fecha y hora

La Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol 2026 se celebrará el martes 10 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Auditorio Gota de Plata, ubicado en Pachuca, Hidalgo. Antes del evento principal, las personalidades invitadas desfilarán por la alfombra roja, cuya actividad comenzará a las 16:00 horas.

La jornada también contempla una conferencia de prensa a las 11:00 horas en las instalaciones del Mundo Interactivo del Fútbol, donde participarán algunos de los homenajeados. La ceremonia principal tendrá acceso exclusivo para invitados especiales, por lo que los aficionados podrán seguir el evento a través de la transmisión de Claro Sports.

La Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol 2026 se podrá ver completamente en vivo a través de Claro Sports, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir todos los detalles de la gala y conocer los momentos más importantes del reconocimiento a las figuras que integran la generación 2026.

¿Quiénes serán investidos al Salón de la Fama del Fútbol 2026? Lista completa

La generación 2026 estará integrada por 18 personalidades, distribuidas en las categorías nacional, internacional, decanos y fútbol femenil. Entre los elegidos sobresalen Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Miroslav Klose, Fernando Torres y Oribe Peralta, además de figuras que marcaron distintas etapas del fútbol mexicano.

La lista completa de los nuevos integrantes es la siguiente:

Fútbol internacional

Thierry Henry (Francia)

Alessandro Del Piero (Italia)

Bebeto (Brasil)

Miroslav Klose (Alemania)

Fernando Torres (España)

Davor Šuker (Croacia)

Fútbol nacional

Oribe Peralta

Christian ‘Chaco’ Giménez

Antonio ‘Turco’ Mohamed

Ramón Morales

Fabián Estay

Humberto Suazo

Decanos internacionales

Teófilo Cubillas (Perú)

Sócrates (Brasil)

Decanos nacionales

Ignacio Flores

Gerónimo Barbadillo

Fútbol femenil

Mónica Vergara (México)

Homare Sawa (Japón)

Entre los reconocimientos internacionales destaca Miroslav Klose, máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 16 anotaciones, mientras que Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres y Bebeto también conquistaron el título mundial con sus respectivas selecciones. Por su parte, Davor Šuker obtuvo la Bota de Oro de Francia 1998, torneo en el que Croacia terminó en el tercer lugar.

En el ámbito mexicano, Oribe Peralta será reconocido después de una trayectoria que incluyó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que Christian Giménez, Antonio Mohamed, Ramón Morales, Fabián Estay y Humberto Suazo recibirán la distinción por sus carreras en el fútbol nacional.

La rama femenil también tendrá representación con Mónica Vergara y Homare Sawa, esta última campeona del mundo con Japón en 2011. Con la incorporación de esta generación, el Salón de la Fama continuará su labor de reconocer a las personalidades que forman parte de la historia del fútbol nacional e internacional.

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