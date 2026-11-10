Tavernes vs Valencia en vivo la Copa del Rey 2026: resultado y goles de la primera ronda

Javier Aguirre y el Valencia debuta en la Copa del Rey. Estadísticas, goles y resultado al momento de la primera ronda

Tavernes vs Valencia en vivo la Copa del Rey | Claro Sports

El Valencia de Javier Aguirre comienza su aventura en la Copa del Rey al visitar al Tavernes por la primera jornada del torneo. Un partido que originalmente iba a disputarse el 28 de octubre, pero el accidente de tren en Urda llevó a la reprogramación de este compromiso en medio de la Fecha FIFA.

Desde que llegó Javier Aguirre, el Valencia solo tiene una victoria, con dos empates y dos derrotas. Se mantienen en el penúltimo lugar de LaLiga, aunque están a dos unidades de estar fuera de los puestos de la quema.

En la primera ronda, se enfrentan al Tavernes, que juega en la Lliga Comunitat, la máxima categoría territorial del fútbol de la Comunidad Valenciana, y por cuestión de aforo, el juego se disputará en Mestalla este martes pese a que el Valencia es visitante.

¿A qué hora inicia el Tavernes vs Valencia hoy 10 de noviembre de 2026?

El partido entre Tavernes y Valencia dará inicio este martes 10 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México

Alineaciones del Tavernes vs Valencia para la primera ronda, al momento

TAVERNES: Javier Pelegrí; Pepe Peris, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Edu Alberola, Toni Santandreu, Sergio Bono, Marc Talens; Joan Talens y Javi Llario.

Javier Pelegrí; Pepe Peris, Artur Hayrapetyan, Jordi Meló, Joan Brines; Edu Alberola, Toni Santandreu, Sergio Bono, Marc Talens; Joan Talens y Javi Llario. VALENCIA: Van Oevelen; Foulquier, Arnau Martínez, Copete, Rioja; Sato, Elliott, Ugrinic, Raba; Aimar Blázquez y Hugo Duro.

¿Dónde ver el Tavernes vs Valencia en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido de Javier Aguirre en la Copa del Rey lo puedes seguir este martes por Sky Sports, además de seguir la cobertura minuto a minuto online por Claro Sports.