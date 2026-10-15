Hormiga González entra de cambio y Olympiacos vence al Marsella para mantener paso perfecto en Europa League

Santiago Hezze marcó el único gol del partido en el Vélodrome; el delantero mexicano ingresó al minuto 66 y tuvo dos ocasiones de gol

La Hormiga González tuvo un par de oportunidades de gol | MIGUEL MEDINA / AFP

Olympiacos mantuvo el paso perfecto en la UEFA Europa League 2026-27 al vencer 1-0 al Olympique de Marsella este jueves en el Stade Vélodrome, dentro de la jornada 2 de la fase de liga. Santiago Hezze anotó el único gol del encuentro y Armando ‘Hormiga’ González ingresó de cambio al minuto 66, en su segunda aparición dentro de la competencia continental.

El conjunto griego llegó a Francia después de imponerse 2-1 al Jagiellonia en la primera jornada, encuentro en el que González fue titular y consiguió su primer gol en Europa League. Para la visita al Marsella, Imanol Alguacil modificó el ataque y colocó desde el inicio a Roman Yaremchuk, mientras el delantero mexicano comenzó el partido desde el banquillo. El equipo francés, por su parte, buscaba recuperarse tras debutar con una derrota de 4-1 ante Besiktas.

Las primeras oportunidades no tardaron en llegar. Al minuto 17, Gelson Martins probó desde fuera del área, pero Jeffrey De Lange respondió bajo la portería francesa. Marsella generó peligro al 35’ mediante Angel Gomes, quien no consiguió conectar el balón ante la cobertura defensiva del Olympiacos, y un minuto después Keyliane Abdallah obligó a Stefan Ortega a intervenir para mantener el empate.

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La diferencia llegó al minuto 42 en una acción a balón parado. Chiquinho cobró un tiro de esquina en corto con Gelson Martins, recibió de vuelta y envió de primera el centro hacia el área. Santiago Hezze superó por arriba a Nayef Aguerd y conectó de cabeza para marcar el 0-1. Antes del descanso, Yaremchuk llegó a mandar el balón al fondo de la portería al 45+1, pero la anotación fue anulada.

Marsella aumentó su presencia ofensiva durante la segunda mitad. Al 58’, Panagiotis Retsos estuvo cerca de marcar en propia portería al barrerse para cortar una diagonal que buscaba a un atacante local. Cinco minutos después Hezze volvió a probar al arco, aunque De Lange controló el disparo. La respuesta francesa llegó al 65’, cuando Stefan Ortega realizó dos atajadas consecutivas para conservar la ventaja del Olympiacos.

La Hormiga González: revulsivo y par de oportunidades de gol

Un minuto después llegó la oportunidad para Armando González, quien sustituyó a Yaremchuk al 66’. El delantero mexicano necesitó solamente dos minutos para generar su primera ocasión: aprovechó un balón dividido después de un error del Marsella en un saque de banda y remató por encima de la portería. Al 76’, volvió a intervenir en una transición ofensiva cuando escapó a velocidad y recibió una falta de Bamo Meïté, acción que terminó con tarjeta amarilla para el defensor.

Marsella tuvo otra llegada al minuto 71 por medio de Amine Harit, pero Ortega volvió a detener el disparo. Minutos después, al 87′, la Hormiga volvió a generar una ocasión de peligro en el marco rival. El mexicano recibió a profundidad, se quitó la marca con un enganche hacia adentro y disparó de zurda a las manos de De Lange.

Olympiacos administró la ventaja durante el cierre y sostuvo el 1-0 hasta el silbatazo final, resultado con el que alcanza seis puntos de seis posibles en las primeras dos jornadas. La Hormiga, mientras tanto, suma actividad en ambos encuentros europeos y conserva el gol conseguido en su debut ante Jagiellonia.

Con la victoria, Olympiacos continúa invicto y con paso perfecto en la Europa League, mientras Marsella permanece sin puntos después de dos derrotas. La fase de liga continuará el jueves 22 de octubre, cuando el conjunto griego recibirá al Sparta Praga en la jornada 3; ese mismo día, el Olympique de Marsella buscará sus primeras unidades como visitante frente al Sturm.