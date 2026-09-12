Hormiga González sufre su primera derrota con el Olympiacos al caer como local ante OFI Creta

El delantero mexicano careció de oportunidades en el partido que marcó el debut de su nuevo entrenador

La Hormiga no encontró el gol. | Claro Sports.

La primera derrota de Armando González con el Olympiacos llegó en su visita al OFI Creta. El delantero mexicano fue titular y permaneció 67 minutos sobre el terreno de juego en la caída por 1-0, definida por Kenan Kodro durante la segunda mitad.

“La Hormiga” volvió a recibir la confianza para encabezar el ataque del conjunto de El Pireo. Desde los primeros minutos intentó encontrar espacios dentro del área, aunque el planteamiento defensivo del OFI Creta redujo las oportunidades para el atacante mexicano.

Su primer contacto de peligro llegó al minuto 19, cuando pudo recibir dentro del área. Dos minutos después, Tiki buscó nuevamente a González con un servicio, pero el delantero no alcanzó el balón antes de que la defensa pudiera intervenir.

Olympiacos mantuvo la búsqueda por los costados y al 35′ estuvo cerca de conectar con el mexicano. Jota mandó un servicio retrasado que quedó detrás de González y, tras un nuevo centro, el atacante tampoco consiguió realizar el remate.

Armando González estuvo cerca del gol antes del descanso

OFI Creta respondió y al minuto 39 estuvo cerca de abrir el marcador. Taxiarchis Fountas sacó un disparo que Stefan Ortega rechazó con un manotazo. En la segunda acción, Aitor Cantalapiedra mandó el balón a la portería, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Antes de terminar la primera mitad apareció una de las oportunidades más claras para “La Hormiga”. Al 45+2′, González recibió entre dos defensores, soportó la presión de ambos y consiguió sacar un disparo, aunque el balón terminó por encima de la portería defendida por Nikos Christogeorgos.

El delantero mexicano volvió a aparecer apenas comenzó el complemento. Al minuto 46 conectó un remate de cabeza, aunque la acción estuvo precedida por una falta en ataque del propio González.

OFI Creta comenzó a encontrar más espacios y al 54′ Fountas probó con un disparo raso que llegó hasta las inmediaciones de la portería de Olympiacos. Nueve minutos después, el equipo visitante estuvo cerca de conectar nuevamente con González tras un servicio desde la izquierda, pero Christogeorgos salió antes de que el mexicano pudiera recibir el balón.

Kodro marca el gol que sentencia al Olympiacos

El partido cambió al minuto 66. OFI Creta recuperó el balón y salió al contragolpe. Giorgos Kanellopoulos encontró a Kenan Kodro, quien controló de espaldas, realizó una media vuelta y sacó el disparo para colocar el 1-0.

Un minuto después del gol, terminó la participación de Armando González. El atacante mexicano abandonó el terreno de juego al 67′ y su lugar fue ocupado por Roman Yaremchuk, con Olympiacos obligado a buscar el empate.

El conjunto de El Pireo no consiguió modificar el marcador durante el tramo final. Incluso al minuto 79 Stefan Ortega tuvo que intervenir para evitar que un remate de uno de sus propios compañeros terminara dentro de su portería.

El silbatazo final llegó al 90+6′ y confirmó el 1-0 para OFI Creta, resultado con el que Armando González registró su primera derrota como jugador del Olympiacos. “La Hormiga” cerró su participación con 67 minutos, presencia dentro del área y un disparo antes del descanso, pero esta vez no pudo evitar la caída de su nuevo equipo.

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