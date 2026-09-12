Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Casa Pía vs Porto en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 6

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El Porto de Santiago Gimenez visita al Casa Pia este sábado 12 de septiembre, en uno de los partidos de la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026-27. Los Dragones llegan al compromiso como líderes de la clasificación, con 15 puntos después de cinco victorias en sus primeros cinco encuentros del campeonato.

La atención desde México estará puesta en Santiago Gimenez, quien podría sumar su segunda participación en la Primeira Liga con el Porto. El delantero debutó con el conjunto portugués en la fecha anterior ante Moreirense, cuando ingresó al minuto 75 en la victoria por 2-1 y contó con dos oportunidades de gol.

Casa Pia afronta el partido desde el último lugar de la clasificación con un punto. Su registro después de cinco jornadas es de cuatro derrotas y un empate, este último por 0-0 frente al Vitória de Guimarães. Porto, en cambio, buscará extender su inicio con cinco triunfos consecutivos antes de continuar con su calendario de liga.

Horario y dónde ver Casa Pía vs Porto hoy 12 de septiembre en la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026

El partido entre Casa Pia y Porto se disputa este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 6 de la Primeira Liga 2026-27 y se juega a las 18:00 horas de Portugal.

En México, el Casa Pia vs Porto se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura de la temporada incluye los partidos de Santiago Gimenez con los Dragones para México y distintos países de Centroamérica y el Caribe.

Últimos resultados del Casa Pía vs Porto en la Liga de Portugal

Porto domina los antecedentes recientes ante Casa Pia, aunque el último enfrentamiento terminó con victoria de 2-1 para Casa Pia el 2 de febrero de 2026. Ese resultado cortó una racha de triunfos de los Dragones frente a este rival.

En los últimos cinco partidos entre ambos dentro de la Liga de Portugal, Porto suma cuatro victorias y Casa Pia una. Los Dragones anotaron 10 goles en ese periodo, mientras que Casa Pia marcó tres. Estos son los últimos cinco resultados:

2 de febrero de 2026: Casa Pia 2-1 Porto

24 de agosto de 2025: Porto 4-0 Casa Pia

12 de abril de 2025: Casa Pia 0-1 Porto

2 de diciembre de 2024: Porto 2-0 Casa Pia

21 de abril de 2024: Casa Pia 1-2 Porto

El partido de este sábado abrirá un nuevo capítulo de la serie, con Porto en el primer lugar de la clasificación y Santiago Gimenez en busca de minutos después de su debut con los Dragones.

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