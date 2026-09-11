¡Mateo Chávez enciende las alarmas! El mexicano sale lesionado con AZ Alkmaar ante el Willem II

El futbolista azteca atraviesa un buen inicio de temporada con AZ, que espera conocer el diagnóstico tras el partido

El lateral mexicano abandonó el campo ante Willem II | Imago 7

Mateo Chávez encendió las alarmas este viernes durante el empate 1-1 entre AZ Alkmaar y Willem II, correspondiente a la jornada 6 de la Eredivisie. El lateral mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego en los últimos minutos debido a un problema físico, cuando su equipo buscaba romper la igualdad en el AFAS Stadion. Hasta el momento, no se ha informado el alcance de la lesión.

La acción que generó preocupación llegó en la recta final del encuentro. Chávez saltó durante una jugada y, después de caer, comenzó a mostrar molestias físicas. El mexicano intentó mantenerse sobre el campo durante el tiempo agregado, pero finalmente no pudo continuar y tuvo que retirarse, por lo que ahora deberá someterse a las evaluaciones correspondientes.

La situación genera atención debido al momento que atraviesa el futbolista mexicano en Países Bajos. El mexicano se ha consolidado como una de las opciones del AZ Alkmaar por la banda izquierda y ha tenido participación constante durante el inicio de la temporada 2026-27, con minutos tanto en la Eredivisie como en las competencias internacionales.

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Frente al Willem II, el mexicano volvió a tener actividad desde el inicio y participó en labores defensivas y ofensivas antes de presentar las molestias. Su salida terminó por convertirse en uno de los principales focos de atención para el AZ, que ahora deberá esperar el resultado de las valoraciones médicas para conocer su disponibilidad en los siguientes compromisos.

El episodio llega semanas después de que Chávez recibiera una entrada durante el triunfo del AZ sobre Fortuna Sittard. En aquella ocasión, el lateral mexicano sufrió un contacto sobre el tobillo, aunque logró mantenerse en el partido y completar los 90 minutos, sin que la acción le impidiera continuar con actividad en las jornadas posteriores.

La nueva molestia aparece en un momento importante del calendario para el conjunto neerlandés. AZ Alkmaar afrontará próximos compromisos tanto en la Eredivisie como en Europa League, por lo que la evolución de Chávez será seguida de cerca por el cuerpo técnico antes de determinar si podrá mantenerse disponible o necesitará un periodo de recuperación.

La situación del lateral también será observada desde México. Chávez ha formado parte del proceso de la Selección Mexicana y continúa buscando consolidarse entre las opciones del representativo nacional, por lo que cualquier ausencia prolongada podría modificar sus planes.

Por ahora, la principal incógnita pasa por conocer la naturaleza exacta de la lesión y el tiempo que podría permanecer fuera de actividad. Será necesario esperar las evaluaciones médicas posteriores al partido contra Willem II antes de establecer si podrá regresar pronto.

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