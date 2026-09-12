Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs OFI Crete en la Supeliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 4
Sigue el cuarto partido de Armando González dentro del campeonato de liga helénico
Últimos resultados del Olympiacos vs OFI Crete en la Liga de Grecia
El historial reciente entre ambos equipos presenta un dominio del Olympiacos. El conjunto de El Pireo ganó los últimos cinco enfrentamientos ante OFI Crete en la Superliga de Grecia, con 13 goles a favor y ninguno en contra. Además, Olympiacos acumula siete victorias consecutivas sobre este rival dentro del campeonato griego.
Últimos cinco enfrentamientos en liga:
14 de marzo de 2026: OFI Crete 0-3 Olympiacos
6 de diciembre de 2025: Olympiacos 3-0 OFI Crete
9 de marzo de 2025: Olympiacos 1-0 OFI Crete
1 de diciembre de 2024: OFI Crete 0-2 Olympiacos
10 de febrero de 2024: Olympiacos 4-0 OFI Crete
OFI Crete no consigue marcarle al Olympiacos en un partido de liga desde enero de 2023, cuando cayó 2-1 en El Pireo.
Horario y dónde ver Olympiacos vs OFI Crete hoy 12 de septiembre en la jornada 4 de la Liga de Grecia
El partido entre Olympiacos y OFI de hoy sábado 12 de septiembre del 2026, válido por la jornada 4 de la Superliga de Grecia comenzará en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:
Colombia: 11:00 horas
Argentina: 13:00 horas
Centroamérica: 10:00 horas
Estados Unidos: 12:00 horas (ET), 9:00 horas (PT).
Podrás seguir en vivo el juego de la Hormiga González (Olympiacos vs OFI) a través de la multiplataforma de Claro Sports:
Sitio web: Ingresa directamente a Claro Sports desde cualquier computadora o navegador del celular.
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¡BUENOS HORMI-DÍAS!
El fútbol de Grecia vuelve a colocar los reflectores sobre un mexicano. Olympiacos recibe al OFI Creta en la jornada 4 de la Superliga griega 2026-27, en un encuentro que representa una nueva oportunidad para Armando ‘la Hormiga’ González de sumar minutos y mantener su presencia en el ataque del conjunto de El Pireo.
El delantero mexicano llega a este compromiso después de una semana en la que encontró el gol en la Copa de Grecia. González marcó y dio una asistencia ante AEL Larissa y posteriormente consiguió un doblete frente al Volos, actuaciones con las que comienza a abrirse espacio durante sus primeras semanas en el fútbol europeo.
El Olympiacos vs OFI Creta también marcará el estreno de Imanol Alguacil en la dirección técnica del equipo rojiblanco, por lo que el partido abre una nueva etapa para el club y para la Hormiga, quien fue incluido en la convocatoria y buscará responder dentro del terreno de juego.