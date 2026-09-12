Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs OFI Crete en la Supeliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 4

¡BUENOS HORMI-DÍAS!

El fútbol de Grecia vuelve a colocar los reflectores sobre un mexicano. Olympiacos recibe al OFI Creta en la jornada 4 de la Superliga griega 2026-27, en un encuentro que representa una nueva oportunidad para Armando ‘la Hormiga’ González de sumar minutos y mantener su presencia en el ataque del conjunto de El Pireo.

El delantero mexicano llega a este compromiso después de una semana en la que encontró el gol en la Copa de Grecia. González marcó y dio una asistencia ante AEL Larissa y posteriormente consiguió un doblete frente al Volos, actuaciones con las que comienza a abrirse espacio durante sus primeras semanas en el fútbol europeo.

El Olympiacos vs OFI Creta también marcará el estreno de Imanol Alguacil en la dirección técnica del equipo rojiblanco, por lo que el partido abre una nueva etapa para el club y para la Hormiga, quien fue incluido en la convocatoria y buscará responder dentro del terreno de juego.