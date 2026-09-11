Borregos Monterrey vs Borregos Puebla, en vivo: transmisión de la semana 2 de la ONEFA 2026, hoy sábado 12 de septiembre

Sigue en vivo el partido entre Borregos Monterrey contra Borregos Puebla en la multiplataforma de Claro Sports

La Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá una nueva edición de uno de los enfrentamientos que dejó historia en la temporada pasada. Borregos Puebla recibirá este sábado 12 de septiembre a Borregos Monterrey, en una reedición de la semifinal de 2025, aunque ahora con la Angelópolis como escenario.

Borregos Puebla llega después de comenzar la campaña con una victoria de 36-0 ante Tec Guadalajara, mientras que Monterrey se impuso 49-42 a Borregos CCM en la primera jornada. El equipo poblano buscará conseguir por primera vez una victoria ante los regiomontanos desde la reunificación de las ligas, después de cinco derrotas consecutivas desde 2021.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de 2025, cuando Borregos Monterrey remontó para imponerse 52-34 y avanzar a la final. Ahora, Puebla tendrá nuevamente la oportunidad de enfrentarse al conjunto regiomontano, esta vez en su primer partido como local de la temporada.

El encuentro también tendrá como protagonista a Fernando Mayén, quien ahora defiende los colores de Borregos Monterrey después de haber sido el MVP de la Liga Mayor en 2023 con Puebla. El corredor comenzó su nueva etapa con dos touchdowns ante Borregos CCM. Sigue toda la acción de Borregos Puebla vs Borregos Monterrey, correspondiente a la Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026, en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: