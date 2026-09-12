Bancos en México: ¿Abrirán el 15 y 16 de septiembre de 2026?

El 15 de septiembre habrá servicio bancario, pero las sucursales cerrarán el día 16 por la Independencia de México.

¿Habrá servicio en los bancos el 15 y 16 de septiembre? | Reuters

Las celebraciones por la Independencia de México modificarán la operación de las sucursales bancarias durante la próxima semana. El martes 15 de septiembre de 2026 los bancos sí tendrán servicio, mientras que el miércoles 16 deberán suspender la atención en sucursales, de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La diferencia entre ambas fechas suele generar dudas debido a que las actividades por el Grito de Independencia comienzan desde la noche del 15 de septiembre. Sin embargo, esa fecha no aparece dentro del calendario de días inhábiles bancarios de 2026. El 16 de septiembre sí forma parte de las fechas en las que las instituciones financieras sujetas a la supervisión de la CNBV deben cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales.

El calendario bancario coincide con la Ley Federal del Trabajo en este punto. El artículo 74 establece al 16 de septiembre como día de descanso obligatorio en México, mientras que el 15 no aparece dentro de las fechas contempladas por la legislación.

Día de la Independencia de México: ¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre?

Los bancos abrirán el martes 15 de septiembre de 2026, por lo que las personas podrán acudir a las sucursales para realizar depósitos, retiros, aclaraciones, entrega de documentos y otros trámites que requieran atención en ventanilla. Cada institución mantendrá los horarios que correspondan a sus sucursales.

La situación cambiará el miércoles 16 de septiembre, cuando las sucursales bancarias deberán permanecer cerradas por tratarse de un día inhábil establecido en el calendario de la CNBV. La disposición oficial para 2026 incluye expresamente esta fecha entre aquellas en las que las entidades financieras deben cerrar y suspender operaciones al público.

Para quienes necesiten acudir a una sucursal, el calendario queda de esta manera: martes 15, servicio bancario; miércoles 16, cierre por el Día de la Independencia; jueves 17, regreso de la atención en sucursales, con los horarios que determine cada institución.

En el caso de oficinas bancarias dentro de plazas, supermercados u otros establecimientos, no se debe asumir que todas tendrán servicio el 16 de septiembre. Algunos puntos pueden manejar condiciones distintas, pero la disponibilidad debe consultarse directamente con el banco y con la sucursal antes de acudir.

¿Puedo hacer operaciones bancarias los días 15 y 16 de septiembre por medio de las aplicaciones de los bancos?

Sí. Las aplicaciones bancarias, la banca por internet, los cajeros automáticos y otros canales electrónicos seguirán disponibles durante el 15 y 16 de septiembre, aunque cada institución determina qué servicios ofrece mediante sus plataformas. Esto permite consultar saldos y movimientos, hacer transferencias o efectuar algunos pagos sin necesidad de acudir a una sucursal.

Las transferencias mediante SPEI también pueden realizarse el 16 de septiembre. Banco de México señala que este sistema opera bajo un esquema 24/7 y permite enviar recursos entre cuentas de distintas instituciones por medio de aplicaciones o banca por internet.

Los cajeros automáticos también estarán disponibles para retiros, consultas y, según el equipo y la institución, depósitos u otras operaciones. En cambio, los trámites que necesiten atención dentro de una sucursal tendrán que realizarse el 15 de septiembre o esperar a la reapertura del jueves 17.

TE PUEDE INTERESAR: