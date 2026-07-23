Se le escapa al Medellín: ganaba ante Vasco da Gama y termina cediendo un empate en Sudamericana

El Medellín no pudo sostener la ventaja y terminó igualando con Vasco da Gama en un emocionante partido de Copa Sudamericana. John Montaño marcó doblete para el equipo colombiano.

Medellín vs Vasco da Gama | VizzorImage.

El Deportivo Independiente Medellín dejó escapar una importante victoria en el estadio Atanasio Girardot y terminó empatando 2-2 frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea sufrió ante el poder ofensivo del conjunto brasileño, pero también mostró capacidad de reacción para remontar el marcador en un compromiso lleno de emociones.

Vasco da Gama golpeó primero, pero el DIM respondió antes del descanso

El inicio del partido tuvo al conjunto visitante como protagonista. Vasco da Gama tomó la posesión de la pelota y encontró espacios por las bandas, especialmente con el colombiano Carlos Andrés Gómez, quien fue una de las figuras del equipo brasileño y generó constantes problemas para la defensa del ‘Poderoso’.

El DIM intentó responder con transiciones rápidas y apostó por la velocidad de Juan José Córdoba y John Montaño. Sin embargo, el equipo de Pedro Emanuel estuvo más cerca de abrir el marcador, con opciones claras de Nuno Moreira y Adson que exigieron a Éder Chaux.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, apareció la sorpresa. En el minuto 45+3, Agustín Martegani condujo un contragolpe perfecto y asistió a Yony González, quien habilitó a John Montaño para que definiera y pusiera el 1-0 para los antioqueños.

Un autogol cambió el rumbo del partido

La alegría del Medellín duró poco. En la primera jugada del segundo tiempo, Cuiabano envió un centro desde la izquierda y Joaquín Varela terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, igualando nuevamente el compromiso para Vasco da Gama.

Con el 1-1 en el marcador, el partido perdió ritmo durante algunos minutos. Ambos equipos disputaron intensamente la mitad del campo, aunque los brasileños seguían generando peligro con Carlos Andrés Gómez como principal carta ofensiva.

Jeison Medina ingresó y revolucionó al Medellín

El ingreso de Jeison Medina terminó siendo clave para el equipo colombiano. Apenas unos minutos después de entrar al terreno de juego, el delantero ganó una pelota dentro del área y asistió a John Montaño, quien apareció nuevamente para marcar el 2-1 en el minuto 71.

Con el impulso del segundo gol, el DIM vivió sus mejores momentos del partido. Juan José Córdoba y Montaño encontraron espacios por las bandas, mientras el equipo de Luis Amaranto Perea parecía controlar el resultado.

Vasco encontró el empate sobre el final

Sin embargo, Vasco da Gama no bajó los brazos y terminó castigando los errores defensivos del conjunto antioqueño. Los brasileños insistieron por la banda derecha y, después de varias aproximaciones, encontraron el empate definitivo.

Al minuto 85, Claudio Spinelli apareció dentro del área para aprovechar una nueva llegada del equipo visitante y decretó el 2-2 final. El DIM intentó reaccionar en los minutos restantes, pero las imprecisiones impidieron que alguno de los dos equipos se quedara con la victoria.

El empate deja abierta la serie de Copa Sudamericana, en un duelo donde Medellín mostró momentos de buen fútbol, pero deberá mejorar en defensa para buscar la clasificación en territorio brasileño. Vasco da Gama, por su parte, se llevó un resultado valioso después de remontar dos veces un marcador adverso en el Atanasio Girardot.