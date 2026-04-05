Renato Gaúcho le baja el pulgar a los colombianos del Brasileirao

El entrenador del Vasco Da Gama fue contundente con su opinión sobre los futbolistas colombianos y su dificultad en el Brasileirao.

Renato Guacho, tajante con colombianos en el Brasileirao | REUTERS/Rodolfo Buhrer

Vasco Da Gama no pasa por su mejor momento. El segundo equipo que más colombianos tiene en el Brasileirao no se encuentra ni en los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones y viene de caer en condición de local ante Botafogo por dos goles a uno.Su entrenador Renato Gaúcho tiene muy claro el rol de los ‘cafeteros’ dentro de sus dirigidos.

Tras la derrota en casa, el director técnico brasileño señaló a los colombianos. Vale la pena recordar que, actualmente Vasco Da Gama tiene en sus filas a Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza. Cuatro sudamericanos, de los cuales nada más uno ha logrado sacar diferencia.

“Lo que más recalco, sobre todo porque yo también fui delantero, es que deben mantener la calma al tomar decisiones, porque la desesperación dentro o cerca del área siempre viene del rival. Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana” afirmó el Renato Gaúcho.

“También está el problema de la adaptación del jugador colombiano. Cuando estaba en Grêmio u otros clubes, cuando me ofrecían jugadores colombianos o ecuatorianos que me gustaban, solo les daba el visto bueno para ficharlos una vez que se habían adaptado al fútbol brasileño. Necesitan mucho tiempo para adaptarse. Desafortunadamente, mientras tanto, seguirán cometiendo estos errores, por mucho que los corrijamos” completó el entrenador ‘carioca’.

Los cuatro colombianos del Vasco Da Gama

Carlos Andrés Gómez ha sido un gran baluarte y el jugador revelación del Brasileirao en la temporada pasada. Tanto así que Vasco Da Gama decidió hacerse con los servicios por completo del jugador y extendió su contrato. En esta temporada, más allá de ser un regateador importante no ha podido reflejar ese desequilibro en goles y asistencias. Nueve partidos y una asistencias, es el saldo del extremo de la Selección Colombia en el Brasileirao, hasta el momento.

Marino Hinestroza ha sido una de las grandes decepciones, por ahora, del equipo de Renato Gaucho. El colombiano que llegó entre muchas polémicas con Atlético Nacional y Boca Juniors de Argentina, tan solo ha disputado seis partidos y no ha podido asistir ni celebrar en Brasil.

Johan Rojas fue una de las grandes apuestas de este Vasco Da Gama. Un claro talento en proyección que se estaba diluyendo poco a poco en México llegó a Brasil para medir su potencial real. Ahora con la número 10 que dejo Philippe Coutinho ha jugado ocho encuentros y se ha reportado con una asistencia. Por último, Carlos Cuesta. El defensor central que llegó desde Galatasaray de Turquía para tener mucha más participación. Con 27 años y con varios problemas físicos, el zaguero solamente ha tenido acción en tres juegos esta temporada del Brasileirao.

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