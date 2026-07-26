El dueño del gol en Brasil: Kevin Viveros destroza las redes del Brasileirao

El delantero colombiano de 26 años asistió para la primera anotación y marcó el segundo gol de Athletico Paranaense ante Internacional.

Kevin Viveros, goleador del Athletico Paranaense | Vizzor

Hay un delantero colombiano que se viene llevando todos los reflectores en el Brasileirao durante toda la presente temporada. Kevin Viveros no para de destacarse con el Athletico Paranaense. Y en los seguidores de la Selección Colombia se preguntan una vez más si este jugador no hubiera podido ser de gran ayuda en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este sábado 25 de julio, Athletico Paranaense recibió en su casa, la Arena da Baixada, para enfrentar a Internacional de Porto Alegre. Un duelo que tenía presencia colombiana de lado y lado. En los locales, Kevin Viveros, Carlos Terán, Juan Felipe Aguirre, Steven Mendoza y Juan Camilo Portilla, tuvieron acción. Mientras que, en los visitantes, Johan Carbonero cumplió como la cuota ‘cafetera’.

El partido terminó con victoria de Paranaense por dos goles a cero y el delantero colombiano, Kevin Viveros, se vio directamente involucrado en ambas anotaciones. Con esta victoria, el equipo local se establece en la tercera posición del Brasileirao y el ‘cafetero’ se consolida como el goleador del fútbol de Brasil con un total de 12 anotaciones.

Kevin Viveros, imparable: gol y asistencia ante Internacional de Porto Alegre

El delantero de 26 años fue titular en el partido entre Athletico Paranaense e Internacional. El ex Atlético Nacional fue una de las grandes figuras del juego tras asistir y anotar para el conjunto local. Así mismo, Carlos Terán y Juan Felipe Aguirre, fueron los colombianos que también se destacaron.

En una de las últimas jugadas de la primera mitad. Leozinho trabo en la mitad de la terreno de juego, el rebote fue a dar a los pies de Kevin Viveros y el colombiano puso el balón con ventaja para el mismo Leozinho. El brasileño, con mucha velocidad, llegó a estar mano a mano con el arquero rival y definió de gran manera. Esta fue la segunda asistencia de Viveros en la temporada.

🇨🇴🧠 ASISTENCIA DE KEVIN VIVEROS



El delantero de 26 años asistió a Leozinho para la 1ª anotación de #Paranaense ante #Internacional



2ª asistencias en el #Brasileirao pic.twitter.com/ifm3BTmM9d — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 25, 2026

Luego, cuando el reloj marcaba la hora de partido. Como buen depredador de área, Kevin Viveros aprovechó un tremendo error de la defensa de Internacional que lo dejo solo de cara a la portería. El delantero ‘tricolor’ eludió al guardameta rival y definió sin obstáculo alguno. Esta anotación se convirtió en la decimotercera de su temporada y la decimosegunda en el Brasileirao.

🇨🇴⚽️ GOOOOOL DE KEVIN VIVEROS



Tras dar el pase gol para la 1ª anotación, el delantero de 26 años anotó el segundo gol de #Paranense ante #Internacional



Decimotercer gol de la temporada

12 goles en el #Brasileirao pic.twitter.com/wQmgrM0alz — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 25, 2026

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