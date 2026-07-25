La esperanza del Celtic es colombiana: Camilo Durán, imparable

El delantero colombiano de 24 años registra tres goles y una asistencia en los primeros tres partidos jugados con el Celtic de Escocia.

Camilo Durán, figura del Celtic | @CelticFC

Camilo Durán ha llegado para hacer historia en el Celtic de Escocia. El delantero colombiano que fue la gran revelación de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, fue fichado por el club más tradicional del fútbol escoces. De inmediato, el ‘cafetero’ ha respondido con goles y asistencias.

Este sábado 25 de julio el Celtic de Escocia enfrentó al AC Milán de Italia por el último partido amistoso de esta pretemporada. Vale la pena recordar que, el futbolista ‘tricolor’ ya había estado presente en los juegos ante Sporting de Lisboa de Portugal y Middlesbrough de Inglaterra.

Justamente, Camilo Durán llegó a este duelo con un registro de dos partidos jugados y dos goles anotados. Ante Sporting de Lisboa fue suplente y ante el conjunto inglés tuvo su primera titularidad. El entrenador norirlandés Martin O’Neil ha evidenciado el potencial del goleador de 24 años y le ha vuelto a dar el voto de confianza en la titular ante AC Milán.

Camilo Durán, el bastión del ataque del Celtic

Habiendo anotado en todos sus partidos anteriores con el equipo escoces, este no fue la excepción. Camilo Durán, nada más a los 10 minutos de juego, hizo su característica presión alta y logró aprovechar una mala entrega en defensa de los italianos. De primera intención definió y puso el primer tanto del partido.

🚨 FALHA BIZARRA DO ZAGUEIRO DO MILAN! 😳🥶



O zagueirão se complicou na saída de bola, entregou de presente, e Camilo Durán não perdoou. O Celtic agradeceu e abriu o placar! 🍀⚽



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17 minutos después, el delantero colombiano demostró no solamente ser un goleador de raza, sino también un atacante de equipo. Después de robar el balón gracias a su viveza en el campo, se tomó un segundo de más en el área del AC Milán y sirvió el balón para que James Forest anotará el segundo gol del encuentro.

🚨 O MILAN ESTÁ SE COMPLICANDO! 😳



Depois de um erro inacreditável do zagueiro no primeiro gol, a zaga entregou mais um presente. James Forrest aproveitou a falha e ampliou para o Celtic: 2 a 0.



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Así las cosas, Camilo Durán acumula tres goles y una asistencias en los tres partidos de pretemporada que disputó con el Celtic de Escocia. En el juego ante el histórico AC Milán, el colombiano dejó números interesantes. En 74 minutos, registró un gol, una asistencia, un remate, 12 de 17 pases acertados, un pase clave, y 100 % de efectividad en sus pases largos y regates.

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