Mateo Cassierra: sin título, pero con pelea en Atlético Mineiro

La final del Mineiro tuvo 23 expulsados y uno de ellos fue el delantero colombiano Mateo Cassierra, reciente fichaje de Atlético Mineiro.

Mateo Cassierra, involucrado en la batalla campal de Brasil | @Atletico

El fútbol de Brasil le ha dado la vuelta al mundo. Esta vez no por el talento de sus futbolistas, sino por el juego brusco, las riñas y la batalla campal en la que terminó la final del Campeonato Mineiro. Este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la final de uno de los torneo estaduales del balompié brasileño y Mateo Cassierra dijo presente.

Cruzeiro recibió en su casa, el Estadio Governador Magalhaes Pinto, al Atlético Mineiro. El clásico de la región se desarrolló entre la tensión común de una rivalidad de patio. A la hora de partido se convirtió el primer y único gol del encuentro. Kaio Jorge le dio el título a Cruzeiro con una gran anotación tras un lindo pase de Gerson.

No obstante, allí no finalizaría la contienda. Cuando ya se jugaba el último minuto del partido, Cruzeiro tuvo un contragolpe que terminó en las manos Everton. Sin embargo, el mismo Kaio Jorge estuvo cerca de golpear al guardameta rival y este reaccionó casi que yéndose a las puños. Acto que desató una auténtica batalla campal entre los 22 jugadores dentro del terreno de juego.

Para ese entonces Mateo Cassierra ya estaba en cancha. De hecho, era uno de los jugadores más cercano a la acción que desencadenó todo. El delantero colombiano hizo parte de la trifulca y terminó siendo uno de los 23 expulsados de la final del Mineiro.

Un gol y una expulsión

Es verdad que hace muy poco llegó Mateo Cassierra a las filas del Atlético Mineiro. Ahora bien, el ‘cafetero’ arribó con el rótulo de goleador del fútbol ruso y desde el equipo más grande de dicho país, el Zenit de San Petersburgo. Justamente, uno de los clubes por los que pasó Hulk, capitán del Mineiro.

El 23 de enero se confirmó la llegada del colombiano al fútbol de Brasil y desde entonces no ha tenido mucha actividad. De hecho, en cinco partidos jugados con la camiseta de Atlético Mineiro apenas registra un gol. Misma cantidad de tarjetas rojas con la expulsión sufrida ante Cruzeiro.

Con 28 años, Mateo Cassierra pegó la vuelta al balompié sudamericano para estar un poco más cerca de la orbita de la Selección Colombia. Pues, jugando en un fútbol como el de Rusia completamente aislado de las competencias internacionales, no le había jugado a favor. Ahora, estando en uno de los clubes más grandes de Brasil, los reflectores estarán dispuestos a ver el talento del ‘cafetero’.

